Grundidee des Portfolios soll es sein, eine langfristig attraktive Rendite zu erwirtschaften.



Dazu soll das Anlageuniversum grundsätzlich sämtliche Instrumente beinhalten, um jederzeit flexibel auf die Märkte agieren zu können. In der Regel sollen als Hebelprodukte Optionsscheine und Knock-out Produkte mit niedrigem Hebel zum Einsatz kommen.

Ein weiterer Baustein des Portfolios sollen ETFs sein. Damit sollen u.a. Renten- und Geldmarktpositionen im Portfolio abgebildet werden, die sonst nicht darstellbar wären.

Zertifikate sollen das Risiko gegenüber einer Direktanlage in Aktien reduzieren.



Die Haltedauer der Aktien und ETFs soll bei mehreren Jahren liegen. Bonus- und Discountzertifikate sollen in der Regel mit einer Restlaufzeit von bis zu 18 Monaten gekauft werden. Die Haltedauer ist also überwiegend mittel- bis langfristig.



Basis für die Kaufentscheidung soll sowohl die Fundamentanalyse wie auch die charttechnische Analyse sein. Dabei sollen eine nachhaltige Dividendenrendite, relative Stärke nach Levi und die Volatilität der Basiswerte eine große Rolle spielen. Ebenso sollen Unternehmensnachrichten für die Kaufentscheidung berücksichtigt werden. show more

