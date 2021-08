STOCK EXHANGE DIAMONDS WLD

Trading Idea

MINIMALES RISIKO - MAXIMALE RENDITE

(The world always offers opportunities, it's up to me to seize them.)



MEIN DREI SÄULEN HANDELSPLAN MIT RISK MANAGEMENT:

1.) Angriff:

Trends, High Performance Einzelwerte mit höherem Risiko.

2.) Mittelfeld:

Solide große Unternehmen, fundamental gesund im mittleren Performancebereich.

3.) Verteidigung- Bollwerk

Besonders breite Streuung mit sehr wenig Volatilität in Indizes wie NASDAQ 100, Dow Jones, Branchenindizes, Russel 2000,

MSCI World und big Player wie Google, Amazon..



HANDELSANSÄTZE/AUSWAHL:

Es soll stark diversifiziert werden in Trendbranchen, Technologiewerte, Rohstoffe und gesunde Unternehmen. Krypto Werte und Blockchain Titel werden ebenfalls gehandelt aber nur im begrenzten Ausmaß. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt anhand charttechnischer und fundamentaler Analysen.

Es werden KEINE HEBELPRODUKTE verwendet.



Einer meiner Glaubenssätze:

(Zitat v. Bodo Schäfer)

Ich bin persönlich dafür verantwortlich, wieviel Wert ich schaffe und wieviel Wohlstand ich in mein Leben ziehe. Dafür "arbeite" ich an meinen Glaubenssätzen.

show more

This content is not available in the current language.