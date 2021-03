Stock Picker World

Trading Idea

Mit diesem Musterdepot möchte ich weltweit in Wachstumsaktien in die unterschiedlichsten Branchen investieren, nicht nur in reine Tech-Unternehmen. Es sollen ausschließlich Aktien gehandelt werden. Ein Anlageschwerpunkt wird voraussichtlich auf US-Aktien liegen. Ich beabsichtige ein aktives Portfolio-Management zu betreiben. Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich mit Hilfe der fundamentalen Analyse erfolgen. Grundsätzlich ist ein langer Anlagehorizont geplant. Wenn es gewisse Vorkommnisse gibt, dann auch kurzfristig. show more

This content is not available in the current language.