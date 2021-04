Wachstumsaktien nach Minervini

Trading Idea

Dieses regelbasierte Wikifolio investiert in Aktien, die anhand von fundamentalen und technischen Kriterien bewertet sind (angelehnt an Mark Minervini).



Das Aktienuniversum umfasst Aktien aus USA, Europa und Deutschland, der Anlagehorizont ist grundlegende mittel- bis langfristig ausgelegt.



Für die Auswahl der Aktien, den Ein- und Ausstieg wird folgendes Regelwerk angewandt.

Die benötigten Kennzahlen und für die Erstellung eines Rankings nutze ich die Börsensoftware von Traderfox in einem sogenannten SystemFolio.





Ranking-Kriterien und Gewichtung:

- Minervini Trend-Template - 40%

- Absolutes Wachstum Nettogewinnmarge (Prozentpunkte) (3 Jahre) - 10%

- EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) - 10%

- Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr) - 10%

- Abstand vom Hoch (250 Tage) - 10%

- Performance (30 Tage) - 10%

- Volumenindikator (GD 3 zu GD 60) - 10%



Scan-Kriterien:

- Absolutes Wachstum Nettogewinnmarge (Prozentpunkte) (3 Jahre) > 3%

- EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) > 40%

- Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr) > 7%

- Minervini Trend-Template ist seit mindestens 3 Tagen erfüllt

- Performance Score (30 Tage) > 70 Punkte

- Gesamtscore liegt zwischen 90 und 100 Punkte



Einstiegsregeln / Wikifolio Zusammensetzung:

Nach Erstellung der Rangliste werden anhand der Scan-Kriterien maximal die ersten 20 Aktien in das Wikifolio aufgenommen.





Ausstiegsregeln / Umschichtung:

Zum Anfang eines Monats werden die 2 folgenden Bedingungen geprüft und betreffende Aktien aus dem Wikifolio verkauft. Gleichzeitig wird anhand der Ranking- und Scan-Kriterien geprüft, ob und welche Aktien dafür in das Wikifolio gekauft werden.

- Gesamtscore < 90 Punkte

und / oder

- Performance Score (30 Tage) < 70 Punkte show more

This content is not available in the current language.