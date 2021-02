High-Tech Investment

Trading Idea

Dieses diversifizierte Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, welche in u.a. folgenden Branchen: High-Technology, Global Financial Services, Social Network, Telekommunikation, Elektronik, e-Banking und IT-Security, tätig sind und nach verantwortlichem und nachhaltigem Waschtum streben. show more

This content is not available in the current language.