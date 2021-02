USA Systemic First

Trading Idea

In diesem Wikifolio konzentrieren wir uns auf die Auswahl der zu handelnden Aktien nach einem systemischen Ansatz. Es werden amerikanische Werte berücksichtigt. Die einzelnen Positionen werden in der Größe variieren, abhängig vom eingegangenen Risiko. Das Stopmanagement ist ein wesentlicher Teil des Ansatzes. Die erwartete Haltedauer wird wenige Tage betragen. Es werden alle handelbaren US Stocks berücksichtigt. Strukturierte Produkte werden keine Anwendung finden. Nach dem Aufbau des Wikifolios wird mit einer hohen Fluktuation gerechnet. Dies wird alles manuell umgesetzt, also kein blindes nachtraden von irgendwelchen Robo Advisern. Ziel in diesem Wikifolio ist es, einige Prozent der erwarteten Bewegung mitzunehmen. show more

