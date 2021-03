Trading Idea

Das Wikifolio soll ein Portfolio von Aktien aus dem Bereich New Space mit voraussichtlich großem Wachstum und Gewinn in den kommenden zehn Jahren beinhalten. Ich sehe dieses Wikifolio nicht als Trading Portfolio, sondern eher als eine Art Future Fund an. Es werden etablierte Unternehmern und neue Unternehmen dabei sein. Nicht in alles lässt sich direkt investieren. Im Goldboom sind auch Leute reich geworden, die Schaufeln und co. verkauft haben und nicht nach Gold gesucht haben. Bei Qualitätsaktien verwende ich gern den Piotroski F-Score, bei Wachstumsaktien hingegen muss man andere Kennzahlen zur Rate ziehen. Alle Aktien sollen annähernd gleichgewichtet sein.

show more

This content is not available in the current language.