Top 20 Leveraged Assets

Trading Idea

Dieses Dachwikifolio investiert in die 20 erfolgreichsten Wikifolios entsprechend ihres verwalteten Vermögens, sofern sie ausschließlich Hebelprodukte verwalten.



In 2018 konnte Prof. Dr. Thorsten Hens und sein Team von der Universität Zürich feststellen, dass im Zeitraum zwischen 2012 bis 2018 vor allem Wikifolios mit über 1 Millionen Euro investiertem Kapital teilweise eine erhebliche Outperformance zum MSCI World auswiesen. Diese Erkenntnis nutze ich um aus den höchstkapitalisiertesten Wikifolios einen Top 20 Index zu bilden, der entsprechend der Höhe des verwalteten Vermögens gewichtet wird. Entgegen der Studie kommen allerdings ausschließlich Wikifolios zum Zuge die Hebelprodukte verwenden. Die Annahme ist eine mögliche Outperformance durch ihre gehebelten Positionen (Leveraged Trading).



Der Investitionsprozess besteht im ersten Schritt aus der Sortierung aller Wikifolios nach investiertem Kapital (Assets under Management, oder in kurzform AuM). Im zweiten Schritt werden die Wikifolios ohne Hebelprodukte ausgeschlossen. Danach wird die Top 20 ermittelt und entsprechend dem Schlüssel ihrer Kapitalisierung erfolgt dann die Gewichtung der Investition, die in einem vierten Schritt vollzogen wird. Das Prozedere wird zu jedem Quartalsanfang wiederholt. Außerplanmäßige Änderungen werden vorbehalten. show more

