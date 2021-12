Transformationsgewinner

Trading Idea

Wer sich über steigende Energiepreise ärgert, sollte hier daran mitverdienen können.

Ob Co2-Bepreisung, Sektoren, in die astronomische Summen an Subventionen fließen, Rohstoffe - allein die Mengen an Kupfer, die für die Elektrifizierung des Verkehrs und Stromtrassen notwendig wären, sind so schnell nicht zu fördern - für alles dies stehen auf der anderen Seite Industrie-Profiteure.

Es ist beabsichtigt, in diese profitierenden Sektoren mit Aktien, Zertifikaten, ETFs und anderen geeigneten Papieren zu investieren. Dabei soll der Markt laufend beobachtet werden, um rechtzeitig auf Technologiewechsel sowie auf das, was gerade als nachhaltig und subventionswürdig gilt, ggf. reagieren zu können.

Insgesamt soll dem Risiko großes Augenmerk zukommen: Es ist beabsichtigt, in unregelmäßigen Abständen ein Rebalancing der Positionen vorzunehmen, um aus meiner Sicht entstehende Klumpenrisiken zu verringern.

Daneben kann je nach Marktsituation die Cashposition vergrößert werden sowie eine Absicherung mit Shortpositionen vorgenommen werden.

Die Haltedauer soll tendenziell langfristig sein, aber auch kurzfristig auf neue Chancen und Entwicklungen reagiert werden können. show more

