Growth Trend Werte

Trading Idea

In disesm Wikifolio werden in Aktien, ETF's und in kleinen Mengen auch Hebelprodukte gehandelt. Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Das Wikifolio soll eine überschaubare Anzahl Werte enthalten, diese bei günstigen Einstiegskursen gekauft und bei guter Performance wieder teilverkauft. Dazu werden Werte mit starkem, zukünftigem Wachstum gekauft, Trends. Fokus liegt auf dem Handel mit Index ETF's. Diese werden bei günstigem Preis gekauft und bei hohen Preisen (Überkauft) wieder langsam abgestossen. Dazu sollen noch kleine Mengen an Hebelprodukten zu den Index ETF's gekauft werden. Somit soll die Performance der einzelnen Indexes gesteigert werden. show more

