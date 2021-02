UnbegrenztxInvestment

Trading Idea

Meine persönlichen Einschätzung:

Risiko : 🔴🔴🔴🔴🔴

Chance: 🟢🟢🟢🟢🟢

Dieses wikifolio investiert nur in Knock-Out-Zertifikate. Hier wird die Chance abgewartet und wenn bei Schwächen starker Unternehmen investiert.

Der Hebel wird nicht höher als 4 gewählt, damit genügend Abstand zum knock-out vorhanden ist. Zusätzlich wird immer eine Stop-Loss Order zur Absicherung platziert damit wir einen Totalverlust vermeiden.

Es wird ausschließlich in Aktien Gesellschaften investiert.



Mein Motto: Raus aus der Komfortzone und rein in die Finanzielle Unabhängigkeit! ✅ show more

This content is not available in the current language.