Concentrated Value Opportunities

In diesem Wikifolio wird in Unternehmen mit starker Wettbewerbsfähigkeit investiert, die unterhalb ihres intrinsischen Wertes gehandelt werden und von herausragenden Kapitalallokateuren geführt werden.



"Value Opportunities" bedeutet nicht, dass nur Value-Werte per klassischer Definition berücksichtigt werden sollen, sondern auch Unternehmen, die sich aktuell in der Wachstumsphase befinden und attraktive Charakteristika aufweisen.



Ziel ist ein konzentriertes Wikifolio mit Werten aus aller Welt, die meines Erachtens mittelfristig eine Überrendite gegenüber breitgestreuten Indizes erzielen können. Mittelfristig soll eine Aktienquote von 80-90% angepeilt werden, damit stets Mittel für günstige Nachkäufe zur Verfügung stehen. show more

