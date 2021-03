Verfallshandelssystem light

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen die beiden Zeitzyklen 14 Tage vor und nach einem Verfallsdatum gehandelt werden. Die Abbildung der technischen Analyse die Zeiträume betreffend soll mittels gehebelter Zertifikate erfolgen. Als fundamentale Daten sollen rückwirkende Betrachtungen der jeweiligen Zeiträume in die entsprechenden Trades mit eingerechnet werden. Die berechneten Einstiege und Take Profits sollen auf prozentualen Abständen zum jeweiligen Vortagesschlusskurs erfolgen. Analog hierzu sollen die ausgewählten Zertifikate so berechnet sein, dass der Abstand zum KO eine Größenordnung hat, die einen Stop-Loss erübrigt. Am Ende der jeweiligen zeitlichen Kaskade sollen noch im Bestand befindlichen Papiere veräußert werden. Ein Ertrag, wie auch ein Verlust sollen in die Berechnung für den kommenden Zeitraum mit einfließen. Sollte im zeitlichen Segment ein Take Profit erreicht werden, kann ein Daytradingsystem auf Basis historischer Daten bis zum Beginn eines neuen Zeitraums zum Einsatz kommen. show more

