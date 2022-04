Trading Idea

In diesem wikifolio sollen vorwiegend Hebelprodukte mit Underlying DAX40 gehandelt werden. Als Tradingsmethode soll überwiegend das sogenannte Scalping angewendet werden. Hierbei sollen schon kleinste Kursbewegungen mittels gehebelten Long- (bzw. Call-) und Short- (bzw. Put-) Produkten ausgenützt werden. Zur Entscheidungsfindung soll die TECHNISCHE ANALYSE herangezogen werden. Hierbei sollen mehrheitlich Chartformationen in kleinen Timeframes, wie z.B. steigende und fallende Dreiecke, Kopf-Schulter-Formationen, Doppel-Spitzen und -Böden etc. herangezogen werden. Die Elliott-Wellen-Theorie, also das Wechselprinzip zwischen Otpimismus und Pessimismus der Marktteilnehmer, soll ebenfalls in die Eröffnung eines Trades miteinfließen. Der Anlage- bzw. Haltedauer soll überwiegend kurzfristig sein. So sollen zumindest Trades mit Hebelprodukten binnen Minuten bis hin zu einigen Stunden wieder geschlossen werden. Es sollen auch nach Möglichkeit keine Trades hoch gehebelter Produkte über Nacht offen bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich beim „YMF_FRECHDACHS“ um ein hoch riskantes wikifolio handelt, welches zu hohen Verlusten führen kann. show more

