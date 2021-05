Trading Idea

Generell geht eine Preiserhöhung mit sinkender Nachfrage einher, da Konsumierende dazu angeregt werden, günstigere Produkte der Konkurrenz in Anspruch nehmen. Von unelastischer Nachfrage ist hingegen die Rede, wenn keine deutliche Korrelation zwischen einer Preisänderung und dem Kaufinteresse besteht – es liegt also eine hohe Produktbindung vor.



Mit der Verwaltung dieses Portfolios verfolge ich das Ziel, in Unternehmen zu investieren, welche von der genannten, unelastischen Nachfrage profitieren. Diese kennzeichnet ein starkes Alleinstellungsmerkmal, welches Konkurrenz in den Schatten stellt oder sogar vollkommen fernhält. Die für mich interessanten Unternehmen besitzen ebenfalls ein hervorragendes Management und wachsen weitgehend organisch. Enthaltene Werte sollten das Portfolio langfristig tragen und dennoch regelmäßig auf ihre Positionsberechtigung überprüft werden. Neben den unternehmerischen Aussichten achte ich auf eine Bewertung, die von mir als gerechtfertigt betrachtet wird. Um in schwierigen Marktphasen zukaufen zu können, verfolge ich das Ziel, einen meist zweistelligen Geldbestand zurückzuhalten.



Unelastische Nachfrage ist ein Vorteil, von welchem nur wenigen Firmen profitieren. Um diese zu finden, suche ich unaufhörlich nach Einstiegschancen und möchte möglichst früh von Wachstum profitieren.

Der österreichische Ökonom Böhm-Bawerk ¹ schrieb 1886: „Die Wert- und Preisbildung nimmt ihren Ausgang von der subjektiven Wertschätzung der fertigen Produkte durch ihre Konsumenten“ (Seite 537). Durch Investitionen in Unternehmen, welche eine solche Wertschätzung erfahren, möchte ich den S&P 500 langfristig outperformen.





¹ Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güterwertes von E. v. Böhm-Bawerk. Jena, Conrads’s Jahrbücher XIII, 1886 show more

This content is not available in the current language.