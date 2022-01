All Invests Global

Handelsidee

Investiert wird in Aktien global, Zertifikate und ETF. Die Anlage erfolgt gemischt in Value und Chance. Entscheidungsgrundlage ist die Markt- und Charttechnik, sowie die allgemeine Verfassung an den Finanzmärkten.

Es werden auch long und short Strategien (Zertifikate mit Hebel) eingesetzt. Die Investionsquote soll je nach Marktlage zwischen 50 und 100% liegen. mehr anzeigen