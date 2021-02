3D-Druck-Branche im Fokus

Fast in jedem Jahr gibt es an den Börsen einen oder mehrere Modetrends, von denen sich Anleger nachhaltig anstecken lassen. 2013 war das ohne Zweifel die Branche der 3D-Drucktechnologie, deren Aktien förmlich durch die Decke gingen. Auch wikifolio-Trader konnten davon profitieren.

Barack Obama, der amerikanische Präsident himself, bezeichnete den dreidimensionalen Druck zu Beginn des Jahres als potenzielle Revolution für Amerika. Eine bessere Steilvorlage kann man sich als Unternehmen einer Branche kaum vorstellen. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen davon überzeugt sind, dass der 3D-Druck die bislang etablierten Verfahren bei der Herstellung verschiedenster Objekte über kurz oder lang ablösen wird. Eingesetzt wird die bereits in den 80er-Jahren entwickelte Technologie zum Beispiel im Modell- und Maschinenbau, der Raumfahrtindustrie und der Medizintechnik. Doch die Fantasie hinsichtlich der Nutzung scheint schier grenzenlos zu sein.

Beim Blick auf die Kursentwicklung der in diesem Bereich agierenden Unternehmen fühlt man sich schnell in die Boomphase des Internets zurückversetzt. Branchenindizes wie der Solactive 3D Printing Index haben sich seit dem Frühjahr in der Spitze mehr als verdoppelt, einzelne Aktien sogar verdreifacht. Auch zahlreiche wikifolio-Trader konnten von diesem Hype profitieren, weil sie den Trend frühzeitig erkannt haben. Erfahren Börsianer wissen aber auch, dass jede Rally irgendwann einmal zu Ende geht und Gewinne auf dem Papier nichts wert sind, solange man sie nicht realisiert.

Die in diesem Jahr mit ihrem wikifolio „Megatrends“ erfolgreiche Patricia Neudeck („CFInvestments“) hat sich deshalb jetzt von ihren letzten Beständen der 3D Systems-Aktie getrennt und dabei einen Gewinn von rund 109 Prozent generiert. Gekauft hatte sie den Wert Ende April mit dem kurzen aber treffenden Kommentar „3-D-Drucker als Zukunftstechnologie“. In deutlich gestiegene Kurse hinein wurde die Position zuletzt dann sukzessive abgebaut. Eine Strategie, die sich zu lohnen scheint. Mit einer Performance von 183 Prozent liegt das wikifolio in der Kategorie „Beste Performance seit Beginn“ unter allen investierbaren wikifolios auf Rang eins. Das seit Mai 2013 handelbare wikifolio-Zertifikat (ISIN: DE000LS9AZF1) bescherte Anlegern in einem guten halben Jahr auch schon attraktive 32 Prozent Kursgewinn.

Wertentwicklung wikifolio "Megatrends" - 01.01.2013-19.12.2013

