Verbesserte Chancen auf den SDAX: MBB im Fokus

Amerikanische Hightech- und deutsche Nebenwerte standen in den vergangenen Tagen verstärkt im Fokus der Marktteilnehmer. Eine Warnung von Goldman Sachs hatte vor 1,5 Wochen für starke Kursverluste an der Nasdaq gesorgt, was sich im Anschluss dann auch auf die deutschen Highflyer der vergangenen Wochen übertrug. Die Trader bei wikifolio.com hielten sich in diesem Umfeld an die zuletzt mehrfach bewährte Strategie, stärkere Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen. Zu den beliebtesten Werten zählte dabei die Aktie der Industrieholding MBB, die am vergangenen Mittwoch im Tief bis auf rund 96 Euro gefallen war und sich damit vom zuletzt markierten Allzeithoch über 20 Prozent entfernt hatte. Ein Grund für diese Korrektur könnte der Aktienverkauf der Gründerfamilien und des Finanzvorstands gewesen sein. Das Unternehmen begründete die Veräußerungen mit einer gewollten Erhöhung des Streubesitzes, um so die Chancen auf einen Aufstieg in den SDAX zu verbessern.

Bis zu 15 Prozent Kurspotenzial in wenigen Tagen

Christian Scheid („Scheid“) hat bei der Aktie nach Bekanntwerden der Anteilsverkäufe zugeschlagen und den Titel in seinem wikifolio „Special Situations“ mit einem Depotanteil von gut 5 Prozent auch relativ stark gewichtet. Schon zu Beginn der vergangenen Woche hatte er nach der kurzen Verkaufswelle im Nebenwerte-Segment angekündigt, sich „in den kommenden Tagen auf Schnäppchenjagd zu begeben und evtl. den einen oder anderen Trade zu wagen“. Kurz danach stieg er dann unter anderem bei MBB ein, was er wie folgt begründete: „MBB mit Nachholpotenzial: Nach der heute erfolgten Aktienplatzierung seitens der Großaktionäre wird der MBB-Kurs noch einige Tage brauchen, um sich zu erholen. Andere Highflyer wie Bet-at-Home, Eyemaxx, Secunet, Vectron, etc. hingegen sind schon längst wieder auf dem Weg nach oben. Daher sehe ich das heutige Niveau als gute Einstiegschance für einen Trade mit Mindest-Kursziel 105 Euro, eher 110-115 Euro binnen weniger Tage“. Aktuell notiert die Aktie bei rund 100 Euro, so dass bis zu seinem Ziel noch ein bisschen Luft wäre. Das wikifolio, das aktuell aus 26 Einzelwerten und gut 10 Prozent Cash besteht, weist seit dem Start im Herbst 2012 eine sehr ansprechende Performance von 214 Prozent aus, während das Anfang 2013 emittierte wikifolio-Zertifikat mit einem Kursplus von 174 Prozent überzeugen kann. Seit Jahresbeginn ging es um 21 Prozent nach oben. Der Maximum Drawdown liegt derweil unverändert bei lediglich 18 Prozent.

Die Faszination der runden Marke

Jürgen Doll („Jdoll“) hat die MBB-Aktie in seinem wikifolio „Nebenwerte: Small- und Midcaps ” als einen von 18 Werten derzeit mit knapp 6 Prozent gewichtet, wobei der Anfang der vergangenen Woche aufgebaute Bestand bereits leicht reduziert wurde. Der Trader, der bei diesem auf Nebenwerte spezialisierten wikifolio laut Handelsidee mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont sowie einer fundamentalen Analyse arbeitet, hatte bei diesem Investment wohl auch den Chart im Blick, wie er in seinem Kommentar andeutet: „Die Gründerfamilie von der Beteiligungsgesellschaft MBB verkaufte 400.000 MBB-Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung, um so den Freefloat von rd. 29% auf 35,2% zu erhöhen. Der Hintergrund dafür ist eine mögliche SDAX-Aufnahme, denn bei einer möglichen SDAX Aufnahme wird nur die Marktkapitalisierung des Free Floats herangezogen. Die MBB-Aktie hat in den letzten Tagen rd. 15% verloren und befindet sich jetzt haargenau an der runden 100 €-Marke. Das ist auch der Grund warum ich MBB in das wikifolio aufgenommen haben. Jedoch mit einem relativen engen Stopp“. Das seit Februar 2016 existierende wikifolio liegt bei einem Maximalverlust von rund 20 Prozent aktuell auch schon mit sehr starken 77 Prozent im Plus, das im Dezember aufgelegte wikifolio-Zertifikat weist eine Performance von 44 Prozent aus.

10 Aktien mit den meistens Trades (13.06-20.06.2017)



# Name ISIN All Buy Sell 1 Hypoport DE0005493365 331 161 170 2 Deutsche Bank DE0005140008 278 196 82 3 Adva DE0005103006 257 70 187 4 Apple US0378331005 240 157 83 5 MBB DE000A0ETBQ4 230 179 51 6 E.ON DE000ENAG999 217 127 90 7 Tesla Motors US88160R1014 198 126 72 8 Bet at Home DE000A0DNAY5 196 97 99 9 Norcom DE000A12UP37 189 71 118 10 Dialog Semiconductor GB0059822006 184 86 98

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.