370 Prozent in 10 Monaten - Aixtron ist der Liebling der Momentum-Trader

Zum Start der neuen Woche zählte die Aktie von Aixtron ausnahmsweise mal zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Der montägliche Verlust von knapp 2 Prozent fällt beim Blick auf die herausragende Performance im bisherigen Jahresverlauf aber kaum ins Gewicht. Seit dem Jahreswechsel ist der Kurs um sagenhafte 370 Prozent gestiegen. Damit ist Aixtron mit großem Vorsprung der Top-Performer im HDAX, der alle 110 Aktien aus DAX, MDAX und TecDAX umfasst. Ein Grund für das eindrucksvolle Comeback des lange Zeit kriselnden Unternehmens ist die laufende Umstrukturierung nach der gescheiterten Übernahme durch die chinesische Grand Chip Investment. Nachdem der Maschinenbauer im abgelaufenen Quartal ordentliche Ergebnisse präsentieren und unter dem Strich mal wieder Gewinne erzielen konnte, hob der Vorstand seine Prognose bei Umsatz und Auftragseingang für das laufende Jahr an. Basierend auf diesen Zielen rechnet man 2018 dann auch für das Gesamtjahr mit einem positiven Nettoergebnis.

Aufstockung nach den Q3-Zahlen

Bei der starken Performance der Aktie ist es wenig verwunderlich, dass Aixtron vor allem in denjenigen wikifolios vertreten ist, die bei der Auswahl der Depotwerte auf eine "Relative Stärke"-Strategie setzen. Ein gutes Beispiel dafür ist das wikifolio "Deutsche Momentum-Aktien" von Jörg Eickhoff ("eicki"), der die Aktie Ende Juli erworben hat und bei der Position aktuell mit rund 60 Prozent im Plus liegt. Der Diplom-Kaufmann, der über langjährige Erfahrungen im Finanzbereich in der freien Wirtschaft verfügt, sucht gezielt nach Aktien, die einen starken Aufwärtstrend aufweisen und bei der Rangliste "Relative Stärke nach Levy" weit vorne liegen.

"Die Anleger handeln bereits seit Monaten die Hoffnung auf den Turnaround bei Aixtron"

wikifolio-Trader Jörg Eickhoff aka "eicki"

Bei Aixtron hat er im Anschluss an die Quartalszahlen zu Monatsbeginn noch mal nachgelegt, so dass die Aktie in dem zehn Werte beinhaltenden Portfolio jetzt mit über 10 Prozent Gewichtung vertreten ist: "Die Anleger handeln bereits seit Monaten die Hoffnung auf den Turnaround bei Aixtron, was durch die letzten Donnerstag vorgelegten Zahlen für das 3. Quartal neue Nahrung bekam. Denn Aixtron konnte dank guter Nachfrage endlich wieder schwarze Zahlen schreiben. Außerdem wurde die Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr auf 220 – 230 Mio. Euro angehoben." Seit dem Start des wikifolios im Juni 2013 beträgt die Performance rund 120 Prozent, während der maximale Drawdown auf gut 22 Prozent begrenzt werden konnte. Das Anfang 2014 emittierte wikifolio-Zertifikat hat sich seitdem auch schon fast verdoppeln können.

Über 300 Prozent Gewinn realisiert

Dominik Ziegler ("TheValueScout") ist bei Aixtron schon seit März investiert und verbucht daher noch deutlich höhere Kurszuwächse. In seinem wikifolio "ET - ValueScout Performance" ist die Aktie nach mehreren Gewinnmitnahmen jetzt noch zu 1 Prozent gewichtet. Der jüngste Teilverkauf erfolgte am vergangenen Freitag, wobei der realisierte Gewinn imposante 314 Prozent betrug. Erläuternde Kommentare zu den jeweiligen Transaktionen gab es leider nicht. Überhaupt kommentiert der Trader sein Vorgehen vergleichsweise selten. Vielleicht haben Investoren auch deshalb das schon seit Mitte 2014 handelbare wikifolio-Zertifikat bislang nicht so richtig auf dem Radar, obwohl die Performance mit 77 Prozent durchaus überzeugen kann. Das wikifolio selbst erwirtschaftete seit Juli 2013 bei einem Maximalverlust von rund 22 Prozent sogar ein Kursplus von 114 Prozent. Das breit diversifizierte Portfolio besteht aktuell aus 47 Einzelwerten, vier Exchange Traded Funds (ETF) sowie vier Hebelprodukten. Der seit mehreren Jahren in der Finanzbranche tätige Trader fokussiert sich bei diesem wikifolio auf Aktien, die seiner Meinung nach eine Unterbewertung aufweisen: "Es wird vorausgesetzt, dass der Markt Unterbewertungen erkennt und diese langfristig korrigiert."

Die 10 Aktien mit den meisten Trades (30.10.2017-05.11.2017):

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Kaufen Verkaufen 1 Evotec DE0005664809 1 056 179 429 262 167 2 Bitcoin Group DE000A1TNV91 670 101 399 226 173 3 Apple US0378331005 582 161 312 195 117 4 Lufthansa DE0008232125 2 060 896 307 177 130 5 Aixtron DE000A0WMPJ6 180 053 276 160 116 6 Tesla Motors US88160R1014 88 626 254 163 91 7 RIB Software DE000A0Z2XN6 945 558 250 129 121 8 Infineon DE0006231004 963 133 231 140 91 9 Deutsche Bank DE0005140008 817 540 225 126 99 10 Siltronic DE000WAF3001 47 899 215 122 93

