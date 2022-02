Alphabet zeigt den anderen Tech-Größen die Rücklichter

Der Kurs der Google-Mutter Alphabet hingegen ist gestern um 7,5 Prozent gestiegen. Dabei wurde kurzfristig sogar ein neues Allzeithoch markiert. Zuvor hatte das Unternehmen einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg für das Schlussquartal 2020 gemeldet. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. Zudem kündigte der Vorstand bei allen drei Aktiengattungen einen Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1 an. Der Kurs wird also optisch deutlich verbilligt, ohne dass sich am Wert des Unternehmens etwas ändert. Das sorgte für Jubelstürme bei den Investoren.

Auch in dem von Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest ) betreuten wikifolio Zukunftsinvestment ist die Alphabet-Aktie als zweitgrößter Depotwert prominent vertreten – obwohl der Trader einen Teil der Position vor zwei Wochen verkauft hatte. Von den vorgelegten Zahlen zeigt er sich sehr angetan: „Gut gehende Geschäfte mit der Suchmaschine Google, der Videoplattform Youtube und dem Cloud-Geschäft haben Alphabet im vierten Quartal einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg beschert.“ Durch den Kursanstieg liegt er bei der Aktie jetzt mit 115 Prozent im Plus.

Das Gesamtdepot kommt nach nicht einmal zwei Jahren bereits auf einen Wertzuwachs von 100 Prozent. In der Spitze waren es sogar schon über 130 Prozent. Zuletzt ging es auch hier etwas abwärts. Bei seinem langfristigen Anlagehorizont wird den Trader das aber sicher nicht großartig stören, zumal der Maximalverlust mit unter 20 Prozent immer noch überschaubar ausfällt. Das wikifolio besteht aus Aktien von Unternehmen, die durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt nach Ansicht des Traders eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum bieten.

