Bei Apple hält die Enttäuschung nicht lange an

Rund 13 Prozent hat die Apple-Aktie in den Monaten August bis Oktober an Wert eingebüßt. Der Benchmark-Index Nasdaq 100 verlor in diesem Zeitraum nur gut acht Prozent. Von dem bereits im Juli markierten Hoch bei gut 198 US-Dollar fiel der Aktienkurs im Tief sogar um fast 17 Prozent auf gut 165 Dollar. Mittlerweile notiert der Kurs aber schon wieder bei über 179 Dollar. Das Konsensziel der bei aktien.guide registrierten Analysten zeigt ein Potenzial bis rund 196 Dollar an. Dabei schwanken die Kursziele der insgesamt 40 Researchhäuser zwischen 125 und 240 Dollar.

Auf wikifolio.com zeigte sich im Anschluss an das vorgelegte Zahlenwerk ein leichter Käuferüberhang. Ein Bild, das auf Sicht der vergangenen zwölf Monate ganz ähnlich aussieht. Überhaupt zählt Apple zu den beliebtesten Aktien auf wikifolio.com. Aktuell ist der Titel in fast jedem siebten Musterdepot vertreten. Mit 157 Trades und 91 Käufen (58 Prozent) war der US-Wert zudem auch in den vergangenen sieben Tagen wieder eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Über 1.150 Prozent Buchgewinn

Christian Mallek, der als Vermögensverwalter von SIGAVEST das fast auf den Tag genau vor zehn Jahren gestartete wikifolio VV Aktien flexibel betreut, bleibt der Apple-Aktie ebenfalls weiter treu. Bislang hat sich das auch mehr als ausgezahlt. Seit Anfang 2014 ist die Aktie schon Bestandteil des Portfolios und weist derzeit einen Buchgewinn von 1.154 Prozent aus. Trotz einiger zwischenzeitlich vorgenommener Teilverkäufe ist Apple dadurch mit einem Depotanteil von fast 10 Prozent die zweitgrößte Position in dem Depot. Das kommt unter dem Strich bei einem maximalen Drawdown von rund 39 Prozent auf eine Performance von 123 Prozent. Im Jahresdurchschnitt ist das wikifolio damit um 8,4 Prozent gestiegen.

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +122,9 % seit 04.11.2013 EUR 1.114,43 Investiertes Kapital +6,6 % Performance (1 J) 23,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,3 Prozent

Langfrist-Investment zahlt sich aus

Ebenfalls keinen Grund zum Ausstieg bei der Apple-Aktie sieht Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest ). In seinem vor 2,5 Jahren eröffneten wikifolio Zukunftsinvestment zählt der Titel mit einem Depotanteil von gut sieben Prozent zu den größeren der insgesamt 14 Holdings. Der Trader hat bei Apple nur einen Tag nach dem Start zugegriffen und die Position danach sukzessiv aufgestockt. Aktuell liegt die Position mit 81 Prozent im Plus. Das Festhalten an der Aktie passt zu seiner Strategie, wonach der überwiegende Teil der Depotwerte „durchaus langfristig“ gehalten werden soll. Inhaltlich setzt Bauerfeind auf Unternehmen, die seiner Ansicht nach durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum besitzen. Dieser Ansatz bescherte ihm bislang bei einem Maximalverlust von 33 Prozent ein Kursplus von 107 Prozent oder 22,3 Prozent im Jahresdurchschnitt. Das Rendite/Risiko-Ration liegt bei attraktiven 0,8.

Zukunftsinvestment BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +108,8 % seit 06.04.2020 EUR 7.100,50 Investiertes Kapital +25,8 % Performance (1 J) 22,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +22,5 Prozent

