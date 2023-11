Siemens Energy wird zum Spielball der Spekulanten

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Siemens Energy Aktie zu sehen! Registrieren Login

Nach jüngsten Aussagen rechnet der Vorstand von Siemens Energy für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr mit einem Konzernverlust von 4,5 Milliarden Euro. Im Frühjahr hatten Analysten noch mit einem positiven Ergebnis kalkuliert. Für neue Großaufträge im Bereich der Übertragungsnetze und Gasturbinen werden nun staatliche Garantien im Umfang von bis zu 15 Milliarden Euro benötigt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck befindet sich seitdem in engen Gesprächen mit dem Unternehmen und wohl auch mit Siemens, die sich als Großaktionär an dem Deal beteiligen sollen. Durchgesickert ist bereits, dass Siemens Energy Anteile der indischen Siemens-Tochter im Wert von rund 3,5 Milliarden Dollar an den ehemaligen Mutterkonzern verkaufen soll. Wobei das nur ein Teil einer größeren Lösung sein dürfte.

Schnelles Rein und Raus mit Erfolg

Die Aktie von Siemens Energy war am vergangenen Donnerstag in der Spitze um fast 40 Prozent eingebrochen. Seit dem Erholungshoch Ende Mai hatten sich die Verluste zu diesem Zeitpunkt sogar auf mehr als 70 Prozent summiert. Ein echtes Trauerspiel, das für kurzfristig orientierte Trader aber auch erhebliche Chancen bietet. Wohl genau deshalb war der Siemens-Ableger in den vergangenen sieben Tagen mit 379 Trades und 268 Käufen (71 Prozent) eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Christian Scheid ( Scheid ) etwa hat mit der Aktie in seinem wikifolio Special Situations long/short gleich mehrere erfolgreiche Trades absolviert. „Ich habe mich versucht, in dem Umfeld auf der Long-Seite zu positionieren - mit Erfolg“, kommentiert der Trader, der beim Timing des Einstiegs mal wieder ein gutes Gespür hatte. Aktuell befindet er sich erneut „auf der Lauer, um wieder tiefer einzusteigen“. Die finale Meldung bezüglich der zu erwartenden Staatsbürgschaften dürften den Kurs seiner Meinung nach „nochmals nach oben springen lassen“. Allerdings bestehe auch das Risiko einer Kapitalerhöhung, weshalb seine Trades hier auch weiterhin nur kurzfristig angelegt sein sollen. Das erfolgreiche wikifolio (fast 22 Prozent p.a.-Rendite seit Ende 2013) steht derweil im Bereich seines Allzeithochs.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +616,2 % seit 09.11.2013 EUR 2.355.226,09 Investiertes Kapital +11,7 % Performance (1 J) 11,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +21,7 Prozent

Erfahrener Trader versteht die (Börsen-)Welt nicht mehr

Dieter Steinfeld ( SEHEN ) bezeichnet den Kursrutsch der Aktie ganz offen als „fatale Fehlinterpretation“ der Marktteilnehmer. Der Staat müsse kein Eigenkapital zur Verfügung stellen und man habe weder die Prognosen für 2023 noch für 2024 gekürzt, erklärt der Trader. „Man hat nur einfach extrem viele Aufträge, für die der bisherige Bürgschaftsrahmen über Bankenkonsortien nicht ausreicht“, so Steinfeld. „Börse ist einfach verrückt in diesen Monaten“.

In seinem vor elf Jahren gestarteten wikifolio Sehen-Erkennen-Handeln ist die Aktie von Siemens Energy bei rund 5 Prozent Gewichtung eine von derzeit zehn Aktien. Nachdem er sich im Februar bei Kursen von 18,30 Euro von dem Titel verabschiedet hatte, erfolgte Mitte September bei 12,92 Euro der Neueinstieg. Nach dem Kursverfall in der abgelaufenen Woche wurde die Position dann auf niedrigem Niveau noch mal deutlich aufgestockt. Dadurch hält sich der Buchverlust mit aktuell rund 4 Prozent wieder in Grenzen. Das wikifolio kommt im Jahresdurchschnitt auf eine Performance von gut 15 Prozent. Im laufenden Jahr ging es um 8 Prozent bergauf.

Sehen-Erkennen-Handeln SEHEN DE000LS9BSD9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +409,8 % seit 21.11.2012 EUR 79.938,72 Investiertes Kapital +36,8 % Performance (1 J) 29,7 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +15,6 Prozent

