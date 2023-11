Bei den Alphabet-Zahlen interessiert nur die Cloud

Microsoft und Alphabet sind beide mit dabei

In dem von Heizmann betreuten wikifolio Zinsfuß sind beide Aktien vertreten. Bei Alphabet als ehemals größte Position ist die Gewichtung mittlerweile aber auf nur noch gut vier Prozent geschmolzen. Mit dem recht breit diversifizierten Portfolio, das aus seiner Meinung nach unterbewerten Aktien besteht, wurde bislang eine Performance von 246 Prozent erzielt. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von gut 13 Prozent. Im laufenden Jahr gelang bislang ein moderater Zuwachs von rund vier Prozent.

23 Cloud-Profiteure in einem Portfolio

Damit wäre Alexander Mittermeier ( TechInvestor ) sicherlich einverstanden. Auch dieser Trader hat Microsoft (Top-Holding) und Alphabet (Nummer drei) in seinem wikifolio Cloud Stars International . Bei der Google-Mutter hat er seinen Bestand am Mittwochabend nach Börsenschluss noch mal leicht aufgestockt. Der Depotanteil liegt jetzt bei 7,4 Prozent und sein Buchgewinn beträgt 58 Prozent. Das vor gut neun Jahren gestartete wikifolio kommt auf Zuwachsraten von 229 Prozent oder rund 14 Prozent pro Jahr. Inhaltlich setzt Mittermeier auf Aktien der weltweit führenden Cloud-Unternehmen, die langfristig im Depot gehalten werden sollen. Trotzdem schaut er sich neben den Zahlen auch regelmäßig die aktuellen Wachstumsaussichten, das Management, die Marktstellung und die Innovationsfähigkeit der Firmen an.

