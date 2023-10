Tesla-Optimisten lassen sich nicht aus der Ruhe bringen

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Tesla Aktie zu sehen! Registrieren Login

Der selbst angezettelte Preiskampf hat Tesla im dritten Quartal einen noch stärker als befürchtet ausgefallenen Gewinnrückgang von 44 Prozent beschert. Die Bruttomarge ist im Vergleich zum Vorjahr von 25,1 Prozent auf nur noch 17,9 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig ist der Umsatz mit 9 Prozent vergleichsweise moderat gestiegen. Die Konsensschätzung von 24,2 Milliarden US-Dollar wurde hier mit 23,4 Milliarden Dollar ebenfalls klar verfehlt. Die Aktie fiel daraufhin am Donnerstag zurück und baute ihre Verluste in den folgenden beiden Tagen noch weiter aus.

Ermittlungen und Bremsen-Probleme

Vielleicht auch deshalb, weil es rund um den E-Auto-Spezialisten weitere schlechte Nachrichten gibt. So hat das US-Justizministerium seine Ermittlungen zur Autopilot-Technologie von Tesla nochmals ausgeweitet und per Vorladung zusätzliche Informationen angefordert. Tesla soll älteren Medienberichten zufolge Verbraucher und Investoren über die Leistung seines Fahrassistenzsystems Autopiloten getäuscht haben. Wenig erfreulich ist zudem die Tatsache, dass Tesla freiwillig fast 55.500 Model-X-Elektroautos zurückgerufen hat, weil die Steuergeräte möglicherweise einen niedrigen Stand von Bremsflüssigkeit nicht wie vorgesehen per Warnleuchte anzeigen.

Bei wikifolio war Tesla in den vergangenen sieben Tagen mit 282 Trades erneut die am meisten gehandelte Aktie. Käufe und Verkäufe hielten sich dabei wie schon in den vergangenen Wochen und Monaten in etwa die Waage, wobei zuletzt ein paar mehr Verkäufe zu beobachten waren:

Was sagst du zur zukünftigen Entwicklung von Tesla? Stimme hier ab:

„Hohe Chancen und überschaubare Risiken“

Maximilian Rahn ( AktienMax ) lässt sich von der zunehmend schlechten Stimmung rund um das Unternehmen nicht anstecken. In seinem wikifolio Bambus Ultra ist und bleibt Tesla bei einem Depotanteil von rund 29 Prozent die mit Abstand größte Position. Bei einem Buchgewinn von immer noch fast 1.100 Prozent hat sich das Vertrauen des Traders bislang ja auch ausgezahlt. Aus seiner Sicht gibt es bei dem Q3-Bericht einige positive Entwicklungen, die er gewohnt ausführlich in seinem jüngsten Kommentar zusammengefasst hat. Erfreut zeigt er sich zum Beispiel über die bevorstehende Einführung des Cybertrucks. Langfristig sieht der Trader das größte Gewinnpotenzial aber gar nicht im Autoverkauf, sondern in der Software wie der FSD-Technologie für autonomes Fahren: „Der Autokauf ist nur der Beginn der Kundenbindung an diese Software“. Wegen der „hohen Chancen und überschaubaren Risiken“ bleibt Rahn bei Tesla weiter investiert. Unter dem Strich liegt die Performance des wikifolios seit Ende 2018 trotz starker Korrekturen im Jahresdurchschnitt immer noch bei sehr attraktiven 17 Prozent.

Bambus Ultra AktienMax DE000LS9NWK1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +106,3 % seit 31.12.2018 EUR 101.778,01 Investiertes Kapital +2,9 % Performance (1 J) 39,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +17,2 Prozent

Nachkauf auf günstigerem Niveau

Thorsten Feige ( TFimNetz ) muss sich einen längeren Track Record erst noch aufbauen. Sein erst zu Beginn des laufenden Jahres eröffnetes wikifolio MarktfuehrerVolatil von TFimNetz konnte bislang ein Plus von rund 10 Prozent generieren. Tesla hat dazu bei einem Buchverlust von 7 Prozent noch keinen positiven Beitrag geleistet. Der Autobauer gehört nach Ansicht des Traders zu den von ihm priorisierten Marktführern mit überdurchschnittlichem Value und überdurchschnittlichen Wachstumschancen. Die negative Reaktion auf das Zahlenwerk kann er nicht nachvollziehen. „Ich habe ein anderes Bild vor Augen. In Elektromobilität ist Tesla aufgrund seiner langen Wertschöpfungskette bis zu den Supercharge-Ladestationen der Maßstab. Beispielsweise die Nettogewinnmarge ist 80% höher als die des VW-Konzerns. Für einen Preiskrieg ist also durchaus Luft, da Effizienz und Produktivität von Tesla Jahr für Jahr steigen“, argumentiert der Trader, der den Kursrückschlag daher auch für Nachkäufe genutzt hat.

MarktfuehrerVolatil von TFimNetz TFimNetz DE000LS9UG03 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +5,9 % seit 24.01.2023 EUR 11.111,60 Investiertes Kapital -5,0 % Performance (1 M) 17,3 % Volatilität (Max) Perf. seit Januar 2023: +9,4 Prozent

