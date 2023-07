Apple punktet mit Rekordhoch und KI-Fantasie

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Apple Aktie zu sehen! Registrieren Login

Um eine übermäßige Konzentration im Nasdaq 100 zu beheben, ist in dem Index zu Wochenbeginn eine Neuverteilung der Aktien-Gewichtungen vollzogen worden. Da Apple in dem Tech-Barometer mit über 12 Prozent vertreten war, wurde der Index-Anteil hier - wie bei einigen anderen Big-Techs auch - spürbar reduziert. Die befürchtete Verkaufswelle durch die entsprechenden ETFs ist bislang aber ausgeblieben. Überraschen kann das nicht. Schließlich waren die Änderungen frühzeitig angekündigt worden, so dass sich die handelnden Personen darauf vorbereiten konnten. Zudem handelt es sich bei vielen ETFs um rein synthetische Produkte, bei denen die Aktien selbst gar nicht hinterlegt sind.

Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem noch zu stärkeren Korrekturen bei Apple und Co. kommen kann. Schließlich sind die Kurse hier in den vergangenen Monaten extrem gut gelaufen. Bei Apple sogar so gut, dass nach dem jüngst erfolgten Sprung auf ein neues Allzeithoch, nun auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten erreicht wurde, wie die Zusammenfassung der Empfehlungen auf aktien.guide zeigt:

Deutlich mehr Käufer als Verkäufer

Der Begeisterung der wikifolio-Trader für den iPhone-Hersteller tut das aber keinen Abbruch. Wie ein Blick auf das Trading-Sentiment der Aktie zeigt, überwiegen bei den Transaktionen über alle untersuchten Zeiträume hinweg die Käufe:

Trading-Sentiment

Aktuell wird der Kurs der Apple-Aktie durch eine neue KI-Fantasie beflügelt. Insidern zufolge arbeitet das Unternehmen an einem Konkurrenz-System für ChatGPT und andere KI-Chatbots. Auf entsprechende Berichte verweisen auch die Anlageprofis der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG ( AlbrechCieAG ) in ihrem aktuellen Kommentar: „Die Nachricht sorgte am Mittwoch dafür, dass Apple auf ein neues Rekordhoch gesprungen ist. Der Kurs legte in der Spitze bis auf 198 US-Dollar zu, was einen Börsenwertzuwachs von rund 80 Milliarden Dollar bedeutet“. In ihrem wikifolio Top Global Brands ist Apple seit gut einer Woche wieder einer von insgesamt 23 Depotwerten, die relativ gleichmäßig gewichtet sind. Der Fokus der Trader liegt hier seit über neun Jahren auf Unternehmen mit einer starken globalen Marke bzw. wachstumsstarken regionalen Marken. Bei einem maximalen Drawdown von 32 Prozent konnte so eine durchschnittliche Wertsteigerung von über 11 Prozent erzielt werden. In Summe macht das eine Performance von 169 Prozent. Seit Jahresbeginn ist das Musterdepot um 17 Prozent gestiegen.

Top Global Brands AlbrechCieAG DE000LS9CHS8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +167,3 % seit 31.03.2014 EUR 632.492,19 Investiertes Kapital +9,8 % Performance (1 J) 18,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +11,2 Prozent

Mit 24 Prozent Buchgewinn die Nummer eins im Depot

In dem von Thomas Rheinschmitt ( JoshTh17 ) betreuten wikifolio Value-Future ist die Apple-Aktie mit einem Depotanteil von rund 7 Prozent momentan der größte Player. Die vor fünf Monaten aufgebaute Position liegt mit 24 Prozent im Plus. Inhaltlich setzt der sich nach eigenen Angaben durchgängig („24/7“) mit Aktien, Wirtschaft, Politik und Zukunftstrends beschäftigende Trader voll auf das Thema Megatrends. Dafür sucht er nach Aktien von Unternehmen, die in ihren Geschäftsfeldern seiner Meinung nach verstärkt auf potenzielle Zukunftstechnologien setzen. Bei der Auswahl der Depotwerte achtet er zudem auf das erwartete PEG Ratio, die Höhe des Verschuldungsgrades und den Gewinn je Aktie. Das Musterdepot wurde im März des vergangenen Jahres eröffnet und konnte seitdem ein Plus von 16 Prozent (11 Prozent p.a.) generieren. Das Portfolio ist derzeit voll investiert.

Value-Future JoshTh17 DE000LS9TND2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +15,7 % seit 04.03.2022 EUR 16.665,60 Investiertes Kapital +16,0 % Performance (1 J) 20,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +11,4 Prozent

Nun bist du gefragt. Wie schätzt du die Aussichten von Apple im KI-Bereich ein?

