Massive Kurspflege: BB Biotech im Fokus

Bis vor gut einem Jahr zählte die Aktie von BB Biotech regelmäßig zu den Top-Performern an den Aktienmärkten. Innerhalb von 12 Monaten hatte sich der Kurs damals fast verdreifacht. Danach kam es aber zu der in solchen Fällen nicht unüblichen Konsolidierung, die bis heute und damit schon recht lange anhält. Mit einer Anhebung der Dividende, einem Aktiensplit im Verhältnis 1:5 sowie dem zum Wochenstart verkündeten Aktienrückkauf will das Unternehmen jetzt für einen erneuten Aufschwung sorgen. Im Anschluss an den Kauf der eigenen Aktien sollen diese dann vernichtet werden, um den Abschlag des Aktienkurses zum inneren Wert der Gesellschaft zu begrenzen. Die wikifolio-Trader finden an diesen Maßnahmen mehrheitlich Gefallen, weshalb es verstärkt zu Käufen kam.

Björn Bröcher („Rogall“) zum Beispiel hat bei der Biotech-Holding am vergangenen Donnerstag zugegriffen und den Wert mit knapp 3 Prozent in seinem wikifolio „Aktien-Werte und Trading“ gewichtet. Der Trader, der seinen Fokus auf fundamental günstig bewertete Unternehmen mit erhöhten Wachstumsaussichten legt, begründete das Investment wie folgt: „Die im TecDax notierte Beteiligungsgesellschaft investiert ausschließlich in Unternehmen der Bio- und Gentechnologie sowie der Pharmaindustrie. Der Biotechnologiesektor hat in den letzten Tagen gut performt, weitere Kurssteigerungen könnten folgen. Die Konsolidierung in der Branche scheint beendet. Ein Aktiensplit hat die Aktie zusätzlich interessant gemacht, die Dividendenrendite liegt bei 5 Prozent“. Das im Oktober 2014 gestartete wikifolio, das zurzeit aus 22 Aktien sowie drei strukturierten Produkten besteht, hat gerade ein neues Allzeithoch markiert und liegt unter dem Strich mit 58 Prozent im Plus. Das Anfang 2015 emittierte wikifolio-Zertifikat kommt bei einem Maximalverlust von gut 13 Prozent auf eine Performance von knapp 40 Prozent kommt.

Matthias Behm („Euroinvestor“) hingegen hat die Aktie von BB Biotech schon seit Dezember 2013 in seinem wikifolio „Dividenden und Valueaktien“. Damals kaufte er den Titel für umgerechnet 22,57 Euro, so dass er bei der Position heute trotz der Korrektur der vergangenen Monate immer noch mit rund 100 Prozent im Plus liegt. Die durch den optischen Kurseinbruch von rund 80 Prozent ggf. verunsicherten Investoren beruhigte er nach der Kapitalmaßnahme mit dem Hinweis „BB Biotech hatte einen Aktienspilt. Deshalb wurde der Kurs günstiger. Dafür haben wir jetzt mehr Anteile“. Der Trader, der sich seit über 20 Jahren mit Aktien beschäftigt und selbst als „renditeorientierten Privatanleger“ bezeichnet, bestückt sein Portfolio gerne mit Aktien großer Markenunternehmen mit „sicheren und langfristig bewährten Geschäftsmodellen“. Bei der Umsetzung dieses Value-Ansatzes achtet er vor allem auf fundamentale Kennzahlen wie das KGV, die Dividendenrendite und die Dividendenhistorie. Mit dieser Strategie will er langfristig eine Zielrendite von 7 bis 8 Prozent p.a. erzielen, wobei er betont: „Wenn es gut läuft, darf es auch gerne mehr sein“. Mit Blick auf die Performance von 43 Prozent seit dem Start Ende 2013 lief es bislang sogar sehr gut für den Trader, der auf einen Maximalverlust von gut 18 Prozent zurückschaut. Das seit Mitte 2014 investierbare wikifolio-Zertifikat liegt seit der Erstnotiz mit 30 Prozent vorne.

15 Aktien mit den meisten Trades (04.04-11.04.2016)



# Name ISIN TradingVolume All 1 Daimler DE0007100000 670.528,12 468 2 Wirecard DE0007472060 96.682,38 338 3 Tesla Motors US88160R1014 200.313,82 255 4 PUBLITY AG DE0006972508 971.383,42 252 5 Deutsche Bank DE0005140008 70.637,18 205 6 VW DE0007664039 1.457.603,50 188 7 Nordex DE000A0D6554 192.000,07 188 8 Allianz DE0008404005 882.925,66 184 9 BMW DE0005190003 540.583,86 181 10 GFT TECHNOLOGIES AG DE0005800601 461.559,30 179 11 HYPOPORT AG DE0005493365 215.334,66 175 12 TWITTER US90184L1026 8.743,81 154 13 BB Biotech CH0038389992 137.172,04 150 14 Lufthansa DE0008232125 251.813,16 139 15 Immofinanz AT0000809058 170.144,46 137

Basis: alle investierbaren wikifolios

