40 Prozent Plus an einem Tag – mit Biogen macht die Börse Freude

So wie gestern Abend in den USA. Die Biogen -Aktie legte rund 40 Prozent zu und machte damit die Verluste der vergangenen 11 Monate komplett wett. Auslöser dieses Kurssprungs war die Meldung über positive klinische Phase-III-Studiendaten zum neuen Alzheimer-Medikament „Lecanemab“. Der entsprechende Wirkstoff, den Biogen zusammen mit dem japanischen Partner Eisai entwickelt, soll eine Verlangsamung des Abbaus der geistigen Fähigkeiten um 27 Prozent ergeben haben. Das weckt Hoffnungen auf einen Durchbruch im langwierigen und bislang erfolglosen Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit. Und natürlich steigen die Chancen auf eine Zulassung des Medikaments und entsprechende Einnahmen für Biogen.

Der Aktie des Biotech-Spezialisten würde das zweifelsohne gut tun. In der Vergangenheit gab es zwar immer mal wieder kurzfristige Kurssprünge, die erwiesen sich dann aber zumeist als Strohfeuer. Nach dem Zwischenhoch bei rund 470 US-Dollar zur Mitte des vergangenen Jahres rauschte der Kurs bis auf ca. 190 Dollar in den Keller. Gestern kletterte die Aktie von 200 auf 280 Dollar.

wikifolio Trader Chris Meidel ( Tuner) liegt dadurch bei der Biogen-Aktie jetzt wieder mit 65 Prozent im Plus. Für sein wikifolio Tuner_Quality&Trend hat er den Titel kurz nach Eröffnung im Sommer 2013 erworben und ist seitdem an Bord geblieben. Lediglich den halben Bestand hat er relativ schnell mit Gewinn veräußert. Damit hat er seine Strategie bezüglich der Haltedauer in diesem Fall konsequent umgesetzt. Demnach soll der Anlagehorizont eher langfristig ausgerichtet sein. Von „kleineren bis mittleren Rücksetzern“ will er sich dabei nicht aus der Ruhe bringen lassen.