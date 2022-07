Neuer Impfstoff von Biontech – neue Hoffnung für die Aktie?

Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen erneuten Lockdown wegen Corona nun ausgeschlossen und dabei auf die relativ hohe Impfquote in Deutschland hingewiesen. Doch viele Impfungen verlieren langsam ihre Wirkung, weshalb Auffrischungen im Laufe der kommenden Monate benötigt werden. Im Herbst sollen dafür mehrere an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe auf den Markt kommen. Gut im Rennen liegt dabei der deutsche Hersteller Biontech. Das wird auch an der Börse registriert. Und so war Biontech in den vergangenen sieben Tagen mit 182 Trades und 117 Käufen (64 Prozent) die am zweithäufigsten gehandelte Aktie auf wikifolio.com. Die Aktie selbst hat in den letzten Tagen einen Erholungsversuch gestartet und deutlich zugelegt.

Eine „abenteuerliche Bewertung“

wikifolio-Trader Horst Alber ( Alber) ist schon lange ein großer Biontech-Fan. In seinem wikifolio Ethisch-ökologischer Mix ist die Aktie seit November 2020 durchgehend vertreten. Mit einer Gewichtung von 20 Prozent ist Biontech aktuell auch der mit Abstand größte Wert im Depot. Auf den großen Durchbruch wartet Alber allerdings noch, wie die Performance von minus 22 Prozent zeigt. Doch der Trader bleibt geduldig, weil er den Titel für deutlich unterbewertet hält. Vor zwei Monaten kommentierte er: „Wir bewegen uns auf ein KGV von 3 zu. Die Bewertung nimmt meines Erachtens abenteuerliche Züge an.“

Aufgrund der jüngsten Meldungen hofft der Trader, dass sich die Geschäfte weiter gut entwickeln und sich das dann auch im Aktienkurs widerspiegeln wird: „Die US-Regierung hat bei Pfizer/Biontech 105 Millionen Dosen Corona-Impfstoff für 3,1 Milliarden Euro bestellt. Weiterhin umfasst das Geschäft eine Kaufoption für weitere 195 Millionen Dosen. Das bestätigt meine Einschätzung, dass Biontech auch zukünftig mit dem Corona-Impfstoff noch sehr viele Milliarden Umsatz und Gewinn erzielen wird.“ Der seit 30 Jahren an der Börse agierende Trader musste bei seinem Musterdepot im laufenden Jahr einen Kursrückgang von 15 Prozent verkraften. Seit dem Start Ende 2017 liegt er aber immer noch mit 75 Prozent im Plus. Im Jahresdurchschnitt bedeutet das einen Wertzuwachs von gut 13 Prozent.

40 Millionen Impfkandidaten

Achim Sorg ( ASOinvest) ist bei seinem wikifolio Weltweit langfristig II insgesamt nur zu 20 Prozent in Aktien investiert, wobei Nestlé prozentual fast die Hälfte dieses Paketes ausmacht. Der Trader hat aber angekündigt und auch schon damit begonnen, den Aktienanteil hochzufahren. Zugeschlagen hat er zum Beispiel bei Biontech und dies ebenfalls mit den aktuellen News begründet: „Die nächste Position wird Biontech. Auch Biontech hat inzwischen positive Daten für einen Impfstoffkandidaten gegen die Omikron-Variante vorgelegt. Die Chancen stehen wohl gut, dass dieser in den nächsten Wochen sowohl in den USA als auch in Europa zugelassen wird. Noch vor dem Winter sollen in Deutschland bis zu 40 Millionen Menschen mit einem besseren Immunschutz gegen die Omikron-Variante versehen werden.“

Bei der Auswahl seiner Depotwerte orientiert sich Sorg an Empfehlungen aus Anlegermagazinen, die anhand eines von ihm entwickelten Performancesystems „systematisch zu einem Portfolio zusammengesetzt“ werden. Das mit dem Merkmal „Schwerpunkt Europa“ gekennzeichnete Musterdepot kommt nach nunmehr gut neun Jahren auf ein Kursplus von 47 Prozent oder 4,3 Prozent pro Jahr und schlug sich damit deutlich besser als der Euro Stoxx 50 (+25 Prozent). Bei einem Maximalverlust von nur 23 Prozent fielen die Kursschwankungen zudem deutlich geringer aus als bei dem Benchmark-Index.

