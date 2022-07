Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei VW. Die Aktie (VZ) des Wolfsburger Autobauers ist auf Wochen- (-7,9 Prozent), Monats (-17,9 Prozent) und Jahressicht (-39,1 Prozent) negativ. Fast schon paradox mutet da folgendes letztwöchiges Statement von Konzernchef Herbert Diess an: „Wir verdienen so viel wie nie – trotz Halbleiter-Mangel und stockenden Lieferketten.“ Auch eine Handvoll wikifolio-Tradern waren letzte Woche der Meinung, dass es um VW besser bestellt ist, als der Aktienkurs vermuten lässt und investierten darum bei fallenden Kursen in das Wertpapier.