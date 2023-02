„Das Wichtigste ist, die großen Drawdowns nicht mitzunehmen“

Stephan Beier hält in seinem wikifolio Trendfolge Long/Short Smallcap nach wie vor 80 Prozent Cash. Hat er die Rally verpasst? Nein, sagt er. Der DAX handelt auf 1-Jahres-Hoch, wir sind also, so der Trader, grundsätzlich in einem Long-Szenario drinnen. Aber: „Ich kaufe mich in steigende Märkte nur langsam ein, weil ich befürchte, dass es wieder Korrekturen geben wird.“ Im Podcast verrät er, was er vor allem aus den zurückliegenden drei Jahren gelernt hat, bei welchen Aktien er derzeit ein charttechnisches Momentum sieht und mehr. Viel Spaß dabei!