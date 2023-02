„Solange GFT liefert, besteht wenig Handlungsbedarf“

Knoblochs Steckenpferd in Trend & Fundamental sind deutsche Neben- und Wachstumswerte – gemischt wird das ganze mit einer Reihe an ETFs, um das Depot zu diversifizieren. „Gold und Silber“, sagt er im Gespräch mit dem Börsenradio, „sollen das Portfolio absichern. Das hat im Bärenmarkt 2022 auch gut funktioniert und soll so beibehalten werden.“

Trend & Fundamental Halbprofi87 DE000LS9DGG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +172,1 % seit 04.04.2014

-15,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 458.327,15 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 11,9 Prozent

Außerdem hält er zum Beispiel einen ETF auf die Biotech-Branche, um von diesem Wachstumsmarkt zu profitieren. Um in Einzeltitel zu investieren, fehlt ihm – wie er selbst sagt – die Expertise.

Auf die nächste Korrektur oder den nächsten Bärenmarkt will er besser vorbereitet sein. Was 2022 nicht so gut gelaufen ist und was er womöglich besser machen kann, verrät er im Podcast. Außerdem spricht er natürlich über seine Schwergewichte im Depot, wie etwa GFT Technologies - und seine Pläne für ebendiese.

