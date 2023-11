Broadcom – Kaufsignal bei Relativer Stärke

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Broadcom Aktie zu sehen! Registrieren Login

Im Börsenjahr 2023 waren es vor allem die großen amerikanischen Hightech-Aktien, die durch relative Stärke aufgefallen sind. Der Nasdaq 100 liegt seit dem Jahreswechsel mit 44 Prozent vorne. Auffällig ist dabei, dass zwei Drittel der Indexmitglieder eine schwächere Performance als der Index ausweisen. Ein Viertel aller Werte verbucht sogar ein Minus. Getragen wurde die Hausse von den Schwergewichten wie vor allem Nvidia (+240 Prozent) und Meta Platforms (+180 Prozent). Aber auch der Chiphersteller Broadcom zählt mit einem Plus von 77 Prozent zu den Outperformern.

Technisches Potenzial bis 1.050 US-Dollar

Die technischen Analysten von HSBC haben den nach Meinung einiger Analysen am meisten unterschätzten KI-Nutznießer in ihrem aktuellen Newsletter „Daily Trading“ heute Morgen zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ins Visier genommen. Ursächlich dafür war der obere Ausbruch der Aktie aus der jüngsten Konsolidierungsrange, die sich damit vor dem Hintergrund des insgesamt sehr stabilen Aufwärtstrends wie erwartet als trendbestätigende Formation erwiesen habe.

Zusammen mit dem anhaltend hohen Momentum sei solch ein Ausbruch „einer unserer absoluten Lieblingsansätze“, der darauf hindeute, dass der Trend nun „erneut Fahrt aufnimmt“. Das rechnerische Anschlusspotenzial der aktuell bei 975 Dollar notierenden Aktie reicht nach Ansicht der Charttechniker bis in den Bereich von 1.050 Dollar, wobei Investments in der Aktie mit einem Stop-Loss im Bereich der alten Ausbruchsmarken bei gut 900 Dollar platziert werden sollten.

Trading-Quereinsteiger setzt auf Broadcom

Bei wikifolio.com sind die meisten Trader für Broadcom ebenfalls positiv gestimmt. Bei insgesamt 93 Trades in den vergangenen sieben Tagen gab es 70 Käufe (75 Prozent). Ein deutlicher Kaufüberhang zeigt sich bei der Aktie schon das ganze Jahr, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Broadcom belegt:

Neu eingestiegen ist bei der Aktie zur Wochenmitte der hauptberuflich in der Automobilbranche tätige Fabian Fey ( FoxxxiFuxxxi ), der sich als beim Trading daher selbst als „Quereinsteiger“ bezeichnet. In seinem erst im Februar eröffneten wikifolio TTI - Top-Trading-Investment setzt der Trader auf eine überschaubare Zahl von Aktien (aktuell sind es sieben – plus drei ETF), die er anhand von Chartanalysen auswählt, die dann noch mit fundamentalen Daten gestützt werden sollen. Broadcom ist zusammen mit Meta jetzt neu dazugekommen. Dabei scheint Fey genau auf das im Eingang beschriebene Phänomen zu setzen: „Mit Broadcom ist das wikifolio nun erst einmal komplett für die Rallye zum Jahresende“. Das gestern Morgen kurz auf ein neues Rekordhoch gestiegene Portfolio konnte bislang ein Plus von rund acht Prozent generieren und den Maximalverlust dabei auf rund neun Prozent beschränken.

TTI - Top-Trading-Investment FoxxxiFuxxxi DE000LS9UPJ2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +7,5 % seit 09.02.2023 EUR 37.492,46 Investiertes Kapital +3,0 % Performance (1 M) 15,0 % Volatilität (Max) Performance seit Feb. 2023: +7,6 Prozent

Short-Trade mit kleinem Gewinn aufgelöst

Völlig konträr zur aktuellen „Rallye-Stimmung“ agiert Volker Thiel ( AlltagsTrader ) in seinem Mitte 2022 eröffneten wikifolio TradeGo . Dort setzt er mit Hilfe einiger allerdings nur moderat gewichteter Hebelprodukte auf niedrigere Kurse, insbesondere beim DAX. „Ich denke, es wird in der nächsten Zeit extrem wichtig sein, dass man auch bei fallenden Kursen partizipiert“, postete der Trader am vergangenen Wochenende. Bei Broadcom war er vor kurzem ebenfalls „Short gegangen“, hat die Position heute Morgen dann aber mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent wieder glattgestellt. Insgesamt läuft es für Thiel bei diesem Musterdepot bis jetzt erheblich besser als bei seinen zuvor eröffneten wikifolios. Bei einem maximalen Drawdown von 44 Prozent konnte eine Performance von 188 Prozent generiert werden. Starke Kursausschläge sind hier bei einem Fokus auf kurzfristige Trades bewusst einkalkuliert.

TradeGo AlltagsTrader DE000LS9UFS4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +190,0 % seit 20.06.2022 EUR 24.616,73 Investiertes Kapital +54,4 % Performance (1 J) 70,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +111,2 Prozent

