Die Krypto-Plattform Coinbase elektrisiert die Börsianer

Der erste Kurs lag mit 381 US-Dollar nämlich mehr als 50 Prozent über dem von der Nasdaq zuvor festgelegten Referenzpreis von 250 Dollar. Coinbase war ohne die sonst übliche Bookbuilding-Spanne an den Markt gekommen, sondern per „Direkt-Listing“. Die Börsen-Zeitung schreibt heute von einem „fulminanten Debüt“. Tatsächlich stieg der Kurs in der Spitze sogar bis auf fast 430 Dollar, wodurch das noch recht junge Unternehmen bereits mit über 100 Milliarden Dollar bewertet wurde. Das ist mehr als Anleger den etablierten Börsen in den USA zugestehen. Verantwortlich für den Hype ist natürlich der Boom im Bereich der Kryptowährungen, der die Gewinne des Unternehmens zuletzt deutlich anziehen ließ. Zudem konnte Coinbase die Zahl seiner verifizierten Nutzer im gerade abgeschlossenen Startquartal um 13 Mio. auf 56 Millionen Kunden steigern. Und nachdem mit Bitcoin und Ether die zwei bekanntesten Kryptowährungen gerade auf neue Allzeithochs geklettert sind, dürfte das Interesse an dem neuen Anlagesegment noch weiter steigen. Ob das die aktuelle Bewertung rechtfertig, wird die Zukunft zeigen. Das Interesse auf wikifolio.com war gestern Abend jedenfalls schon enorm.

Ein Börsenneuling wie gemalt für das Depot

Als einer der ersten Trader aktiv geworden ist Christoph Wendt ( ChristophWendt ). Bei seinem erst im Dezember 2020 eröffneten wikifolio Blockchain Unternehmen investiert er passenderweise in Firmen, die im Bereich der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen aktiv sind und davon profitieren. Daher war der Einstieg bei dem Börsenneuling fast schon zwingend. Allerdings ließ er sich aufgrund der Kursentwicklung noch ein Hintertürchen offen: „Coinbase wurde heute gelistet und gehört natürlich in das Blockchain-wikifolio. Ich werde in zwei Tranchen Aktien des Unternehmens kaufen. Die erste direkt am Tag des IPO und die zweite einige Zeit später, da Coinbase am IPO vermutlich überpreist wird“. Konkret griff er gestern dann bei Kursen von 341 Euro zu, um später noch zwei kleinere Nachkäufe bei 330 und 265 Euro zu tätigen. Mit einem Depotanteil von rund drei Prozent ist Coinbase noch einer der kleineren Titel in dem voll investierten und aktuell mit 37 Prozent im Plus liegenden Portfolio.

Blockchain Unternehmen ChristophWendt DE000LS9RHC0

Risiko-Faktor

EUR 277,68 investiertes Kapital circa +37 Prozent seit Dezember

Günstiger Einstieg beschert schnelle Buchgewinne

Ein besseres Timing hatte gestern Thorsten Mosel ( coblenztrade ), der ebenfalls ein paar Coinbase-Aktien in sein wikifolio Leitwolf Multi Konzept aufgenommen hat. „Für 275 Euro ins Depot gewandert. Erste Position aufgebaut“, kommentierte er gestern Abend noch. Auch hier ist die Gewichtung mit zwei Prozent in dem allerdings auch sehr breit gestreuten Depot überschaubar. Der vergleichsweise günstige Einstieg beschert ihm aktuell schon ein nettes Plus von gut zehn Prozent. Mit seiner sehr flexibel angelegten Handelsidee konnte der Trader seit dem Herbst 2015 ein Plus von 165 Prozent generieren. Und das obwohl der Kurs vor gut einem Jahr noch mal unter den Startkurs gerutscht war. Langfristig will Mosel „auskömmliche positive Renditen“ erzielen und dabei die Kursschwankungen reduzieren. Bislang liegt der maximale Verlust bei 45 Prozent.

Leitwolf Multi Konzept coblenztrade DE000LS9HFX1

+110,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 112.894,38 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 19,1 Prozent

