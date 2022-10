Comeback von Netflix – Die Abonnenten sind zurück!

Innerhalb von nur sechs Monaten verlor Netflix über drei Viertel seines Börsenwertes. Alle seit Mitte 2017 generierten Kursgewinne wurden während dieses Absturzes vernichtet. Seit Mai geht es allerdings wieder aufwärts und die in dieser Woche vorgelegten Quartalszahlen machen Hoffnung, dass die Erholung weiter anhält.

Nach zuletzt eher enttäuschenden Nachrichten mit sinkenden Abo-Zahlen konnte Netflix diesmal positiv überraschen. So wurden im dritten Quartal netto 2,4 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen. Das war mehr als doppelt so viel als zuvor prognostiziert. Bei Umsatz und Gewinn konnten die Analystenschätzungen ebenfalls deutlich geschlagen werden. Weil zudem auch die Prognose für das laufende Quartal (4,5 Millionen neue Abonnenten) überzeugen konnte, zählte die Aktie in den vergangenen Tagen zu den großen Gewinnern an der Nasdaq.

In Zukunft wird das Unternehmen auf neue Zielmarken bei den Abonnentenzahlen allerdings verzichten. Stattdessen rücken die Umsatz-, Gewinn- und Cashflow-Entwicklungen stärker in den Fokus. Bei weltweit schon mehr als 220 Millionen zahlenden Abonnenten dürfte es Netflix auch schwer fallen, hier noch signifikante Steigerungen zu erzielen. Das Gewinnwachstum muss jetzt anders generiert werden, etwa über Werbeerlöse oder Gebühren für Account-Sharing.

Nennenswerte Gewinne und realistische Zukunftsfantasien

Die wikifolio Trader haben sich im Umfeld der Zahlenvorlage wieder intensiver mit dem Streaming-Dienst beschäftigt. In den vergangenen sieben Tagen war Netflix mit 131 Trades und 74 Käufen (56 Prozent) eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Wieder mit dabei ist auch Dirk Dünnebeil ( Schlingel). Er hatte Netflix bereits Anfang 2018 in sein wikifolio Schlingelfolio aufgenommen und die Position in den folgenden drei Jahren dann häppchenweise aufgelöst. Dabei wurden Gewinne zwischen 56 und 122 Prozent generiert. Weil Netflix eindeutig sein Favorit unter den Streaming-Diensten ist, als einziger Branchenplayer nennenswerte Gewinne schreibt und mittlerweile auch darauf achtet, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, hat er die Aktie nach der Zahlenvorlage erneut in sein Depot aufgenommen. „Ich mag sogenannte Technologieunternehmen mit KGVs von 20 oder weniger, die eventuell eine großartige Zukunft vor sich haben und auch tatsächlich schon genügend Geld verdienen“, schreibt der Trader. Weil er die Aktie aber als „spekulatives Investment“ ansieht und noch nicht klar sei, wie es mit dem baldigen werbefinanzierten Angebot laufen wird, hat er zunächst nur eine kleine Position aufgebaut.

Dominiert wird das Anfang 2015 eröffnete wikifolio unverändert von einem mit knapp 70 Prozent gewichteten ETF, der von fallenden Bitcoin-Notierungen profitiert. Auch dank der hier bereits erzielten Gewinne konnte im laufenden Jahr ein Plus von 45 Prozent verbucht werden. Die durchschnittliche Jahresperformance liegt momentan bei rund 13 Prozent.

Schlingelfolio Schlingel DE000LS9HT88 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +141,5 % seit 06.02.2015

+47,4 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 19.081,78 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 12,6 Prozent

Starke Marke und hohe Kundenbindung

In dem wikifolio Top Global Brands ist die Netflix-Aktie schon länger die größte Position. Die Spezialisten der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung setzen hier gezielt auf Aktien von Unternehmen, die starke globale oder auch regionale Marken repräsentieren und durch ein starkes Wachstum imponieren. Das hat den Anlageprofis in den vergangenen 8,5 Jahren eine Performance von 126 Prozent oder 10 Prozent p.a. beschert.

Der verantwortliche Vermögensverwalter Martin Fischbach ist von dem amerikanischen Streaming-Anbieter nach den jüngsten Zahlen weiterhin überzeugt und begründet die hohe Gewichtung wie folgt: „Netflix zeichnet aus, dass sie eine enorme Kundenbindung schaffen und sehr (Corona-)krisenunabhängig sind. Die Story geht weiter.“

Top Global Brands AlbrechCieAG DE000LS9CHS8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +126,9 % seit 31.03.2014

-20,9 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 1.186.567,92 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,0 Prozent

Positive Überraschungen sind gut für den Kurs

Ebenfalls schon länger bei Netflix investiert ist Christian Thiel ( sparstrumpf). In seinem erfolgreichen wikifolio Global Champions ist die Aktie mit knapp fünf Prozent vertreten. Für die Zukunft zeigt sich Thiel nach den jüngsten Erfolgsmeldungen zuversichtlich. Die positive Reaktion des Aktienkurses erklärt er sich wie folgt: „Die Abonnenten-Zahlen steigen stärker als angenommen. Vor allem aber steigt der Gewinn. Wie immer ist der Markt besonders beeindruckt, wenn der Gewinn stärker steigt als erwartet. Und genau das ist passiert: 3,10 Dollar versus erwarteten 2,22 Dollar. Netflix hat nach wie vor sehr viel Wachstum vor sich. Und das KGV von zuletzt nur noch 20 sprach für die Aktie.“

Global Champions sparstrumpf DE000LS9JLH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +118,1 % seit 13.01.2016

-19,7 % 1 Jahr 0,68 × Risiko-Faktor

EUR 7.030.426,39 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 12,1 Prozent

