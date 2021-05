Mega-Deal am Immobilien-Markt: Vonovia und Deutsche Wohnen

Die Chancen dafür stehen diesmal ganz gut, weil sich die Vorstände im Vorfeld über die Konditionen des Deals geeinigt und eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss getroffen haben. Jetzt müssen „nur“ noch mindestens 50 Prozent der Aktionäre und die Kartellämter zustimmen. Motiviert werden die Anteilseigner der Deutsche Wohnen durch einen Preisaufschlag von rund 18 Prozent auf den Schlusskurs der vergangenen Woche. Inklusive der kommende Woche fälligen Dividende werden pro Aktie gut 53 Euro gezahlt, was in der Summe einem Kaufpreis von gut 18 Milliarden Euro entspricht. Bis Ende August und damit noch vor der Bundestagswahl soll der Deal abgewickelt werden. Dadurch entstünde Europas größter Wohnimmobilienkonzern mit einer Marktkapitalisierung von rund 45 Milliarden Euro. Positiver Nebeneffekt: Vonovia bekäme so auch ein noch höheres Gewicht im DAX.

Wenn der größte Depotwert abhebt…

Die Aktie der Deutsche Wohnen ist heute Morgen entsprechend stark auf den höchsten Stand seit über 14 Jahren gestiegen. Darüber freut sich ganz besonders wikifolio-Trader Sven Winkler ( SvenMarket ), der seinen Bestand bei dem Titel in den vergangenen zwei Monaten gerade erst verdoppelt hatte. In seinem wikifolio "Betongold" ist das Übernahmeziel mit einem Depotanteil von über 13 Prozent mittlerweile die größte Position. Das wikifolio kann auch deshalb seine Gesamtperformance heute auf 93 Prozent ausbauen. Im Jahresdurchschnitt brachte es der Trader damit auf ein Plus von 10,1 Prozent bei einem maximalen Verlust von nur 26 Prozent. Winkler ist selbst in der Immobilienbranche tätig und investiert in diesem Depot ausschließlich in Aktien der ihm vertrauten Branche. Als Ziel gibt er „Wertstabilität mit kontinuierlichem Wachstum“ an.

Wenn sich Fleiß bezahlt macht…

Trader-Kollege Christian Scheid ( Scheid ) will bei seinem wikifolio Übernahmekandidaten eine im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften. Seit dem Herbst 2012 ist er hier aktiv und konnte seitdem eine Performance von 103 Prozent oder 8,5 Prozent p.a. generieren. Damit liegt er in etwa auf dem Niveau des DAX in diesem Zeitraum. Bei der Aktie von Deutsche Wohnen hat er heute einen schnellen Gewinn von 3,2 Prozent eingetütet, obwohl er den Titel erst gestern in sein Depot aufgenommen hatte. Dabei profitierte der Trader mal wieder davon, dass er sich auch an einem Feiertag mit den Börsen beschäftigt und auf Nachrichten schnell reagiert: „Nachdem sich bereits am Pfingstmontag abgezeichnet hatte, dass es zu einem neuen Übernahmeversuch von Vonovia bei Deutsche Wohnen kommen könnte, bin ich kurzfristig in den Titel eingestiegen. Den Spekulationen zufolge war von einem Übernahmepreis um 53 Euro je Aktie die Rede. Zu diesem Zeitpunkt notierte der Titel noch deutlich darunter und ich kam zu Kursen zu gut 50,50 Euro zum Zug. Ich habe die News heute Morgen zum Verkauf genutzt, da sich die Aktie schon recht weit dem Übernahmepreis angenähert hatte und ich auf diesem Niveau vorerst kein Potenzial mehr sehe.“

