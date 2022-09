Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

FED und EZB teilten ihrerseits mit, im Notfall Staats- und Unternehmensanleihe in bisher ungeahntem Ausmaß aufkaufen zu wollen. All das sorgte an den Börsen für deutliches Aufatmen. Der US-Index Dow Jones sowie der DAX verzeichneten auf Wochensicht zweistellige Prozentzuwächse. Die Aussichten der Realwirtschaft trübten sich unterdessen Corona-bedingt weiter ein. Davon nicht beirren ließen sich die erfahrenen Trader auf wikifolio.com. Wie schon in den Wochen davor, spürten sie die Aktien ungerechtfertigt abgestrafter Unternehmen auf und legten sie sich ins Depot.

# Name ISIN Käufe in % der Order 1 Dermapharm DE000A2GS5D8 95% 2 Stratec DE000STRA555 88% 3 3M US88579Y1010 86% 4 Ceconomy DE0007257503 83% 5 Bilfinger DE0005909006 83% 6 Mowi NO0003054108 82% 7 Global Fashion LU2010095458 79% 8 Walmart US9311421039 77% 9 Roche CH0012032048 77% 10 Siemens Healthineers DE000SHL1006 74%

Kaufchancen sahen die wikifolio-Trader in den letzten sieben Tagen vor allem vor der eigenen Haustür. Gemeint ist damit nicht das Klopapier im nächsten Supermarkt, sondern die Aktien von Dermapharm , Stratec , Ceconomy und Bilfinger. Mit einem Kaufüberhang von über 80 Prozent waren sie vier der fünf beliebtesten Aktien der vergangenen Woche.

Aber auch außerhalb des deutschen Marktes ergaben sich aussichtsreiche Kaufoptionen. So etwa die Aktie von Walmart . “Wenn es in den kommenden Wochen und Monaten darum geht, die Grundversorgung der US-Bevölkerung zu gewährleisten, führt an Walmart kein Weg vorbei”, erklärt wikifolio-Trader Christian Scheid die momentane Beliebtheit des US-Einzelhandelskonzern.