Encavis: Wer verkauft da und wo endet der Absturz?

Ob die Verkäufer zum Beispiel bei Encavis tatsächlich solche Gedanken im Kopf hatten, werden wir wohl nie erfahren. Seriöser erscheinen da aber frühere Meldungen über einen sukzessiven Ausstieg von Finanzinvestoren, die nach dem massiven Kursrückgang der vergangenen Monate ihre Verluste begrenzen wollen und deshalb die Reißleine ziehen. Immerhin ist die im MDAX notierte Aktie seit dem Sommer 2022 um über 50 Prozent gefallen. Und das, obwohl der Hamburger Betreiber von Solar- und Windparks einer der größten unabhängigen Erzeuger erneuerbarer Energien in Europa ist und damit wahrscheinlich zu den größten Profiteuren der politisch unterstützten Energiewende gehört.

Hohe Verschuldung bei steigenden Zinsen

Ein großes Problem bei Encavis scheint allerdings zu sein, dass momentan vieles den mittel- bis langfristigen Chancen untergeordnet wird. So wurde zum Beispiel die bis 2022 durchgängig gezahlte und sogar jährlich angehobene Dividende in diesem Jahr zu Gunsten weiterer Wachstumsinvestitionen komplett gestrichen. Zudem befindet sich die Nettoverschuldung des Unternehmens auf einem relativ hohen Niveau, was bei den gestiegenen Zinsen entsprechend hohe Finanzierungskosten verursachen kann. Zumal Encavis weiter zukaufen will und dafür womöglich noch weiteres Kapital benötigt.

Trotzdem scheint man bei den Norddeutschen von dem eingeschlagenen Weg vollauf überzeugt zu sein. Das belegen zumindest diverse Insiderkäufe (vor allem aus dem Aufsichtsrat) in den vergangenen Tagen und Wochen. Auch die Analysten stellen sich mehrheitlich gegen die schlechte Stimmung am Markt. Der Blick auf die Zusammenfassung bei aktien.guide zeigt ein durchschnittliches Kursziel, was mit 21,78 Euro mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs liegt:

wikifolio Trader bleiben zuversichtlich

Die Trader bei wikifolio scheinen die Chancen bei Encavis ebenfalls überzugewichten. Wie das aktuelle Trading-Sentiment für die Aktie zeigt, gibt es hier gerade in den vergangenen Tagen, aber auch über einen längeren Zeitraum hinweg, einen deutlichen Käuferüberhang:

Trading-Sentiment:

Relativ prominent vertreten ist die Encavis-Aktie zum Beispiel in dem bei Investoren sehr beliebten wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien von Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ). Er agiert an der Börse nach dem Motto „Der Markt hat immer Recht“ und ist damit bislang gut gefahren. Das wikifolio bewegt sich seit geraumer Zeit in einer Seitwärtskonsolidierung, was mit Blick auf die desaströse Bilanz vieler Wasserstoff-Aktien seit dem 2021er-Hoch als Erfolg verzeichnet werden kann.

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +227,5 % seit 11.09.2018 EUR 12.292.269,08 Investiertes Kapital -2,4 % Performance (1 J) 21,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +26,4 %

