Energiezukunft: Europas Weg aus der Abhängigkeit

Schon vor dem Krieg in der Ukraine war die Lage laut Zschorlich keine leichte: „Die europäische Energiepolitik und speziell die deutsche Energiewende führte besonders in den letzten Monaten zu deutlichen Steigerungen der Energiepreise. Als problematisch zeigt sich die fehlende Grundlastfähigkeit der Solar- und Windenergie und die zu geringe Substitutionsrate, das heißt es wird schneller fossile Energie abgeschaltet als grüne aufgebaut.“ Dass die Weltwirtschaft gerade die Coronapandemie überwindet, steigert den weltweiten Energieverbrauch zusätzlich. Das führt laut Zschorlich zu folgendem Problem: „Der steigenden Nachfrage nach Energie steht durch geringe Investitionen im fossilen Energiebereich ein stagnierendes Angebot entgegen.“

In dieser Ausgangslage wird aktuell über Importverbote russisches Öl und Gas diskutiert. Zschorlich ist sich sicher: „Importverbote würden diese Dynamik weiter verstärken. Ein Ausgleich durch andere Quellen wie zum Beispiel amerikanische Gaslieferungen wird kurzfristig aufgrund der fehlenden Infrastruktur kaum möglich sein, sodass die Angebotslücke möglicherweise durch steigende Preise geschlossen wird.“ Europa würde laut dem Top-Trader also stark unter Importverboten leiden: „Dies könnte bedeuten, dass gerade Europa dafür mit hoher Inflation bei gleichzeitiger Stagnation oder sogar Rezession bezahlt.“

Auch die wikifolio Community hat eine Meinung zum Thema. Im aktuellen Voting auf wikifolio.com gaben 59 Prozent der Befragten an, in grüner Energie die Zukunft zu sehen. Immerhin noch 36 Prozent halten auch Atomkraft für zunehmend attraktiv. An eine Rückkehr zur Kohle glauben hingegen nur die Wenigsten.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.