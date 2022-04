Evotec ist trotz (oder gerade wegen) der schwachen Performance bei den Tradern sehr beliebt

Bei Kursen von aktuell rund 25 Euro notiert der MDAX-Titel in Schlagweite der im Frühjahr markierten Korrekturtiefs von gut 23 Euro. Dabei konnte der Biotech-Spezialist die Erwartungen des Marktes bei den Umsatzzahlen im Schlussquartal 2021 recht deutlich übertreffen. Die unerwartet hohen Kosten haben aber dazu geführt, dass der Gewinn trotzdem klar unter den Konsensschätzungen lag. Ähnlich sieht es bei den Prognosen für das laufende Jahr aus, wo der Vorstand zwar erneut mit kräftig steigenden Umsätzen rechnet, aber auch diesmal keine großen Gewinnsprünge in Aussicht stellt. „2022 bleibt für Evotec ein Jahr der Investitionen“, konstatieren daher die Analysten der Citigroup, die davon ausgehen, dass die Konsensschätzungen für das EBITDA um mehr als 10 Prozent sinken werden. Das dürfte auch der Grund für den Kursrückgang sein.

In seinem wikifolio Special Situations ist die Aktie mit einem Depotanteil von 2,5 Prozent vertreten. Aufgebaut wurde die Position bereits 2017/18, weshalb der Buchgewinn immer noch über 50 Prozent beträgt. Den Großteil des Bestands hat der Trader vor einiger Zeit aber verkauft. Das Musterdepot hat sich seit dem Start im Herbst 2012 unter dem Strich fast vervierfacht. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 15,6 Prozent.

In dem vor gut sieben Jahren eröffneten wikifolio Tradingchancen dt. Nebenwerte von Joachim Köngeter ( joibaer ) ist die Evotec-Aktie mit einem Anteil von über 14 Prozent eindeutig das Schwergewicht unter den Depotwerten. Auch dieser Trader ist bei der Aktie schon lange dabei, wobei hier immer wieder kurzfristige Trades eingestreut werden. Vor 1,5 Wochen zum Beispiel postete Köngeter nach einer Meldung über den Geldeingang von 16 Millionen US-Dollar durch den US-Partner BMS: „Diese guten Nachrichten wurden an der Börse zu Gewinnmitnahmen genutzt. Im wikifolio wurde in die fallenden Kurse hinein gekauft. Die Position sollte nächste Woche zu Kursen über 28 Euro aber wieder etwas reduziert werden.“

Die Verringerung der Stückzahl im Depot wurde dann tatsächlich auch durchgeführt, obwohl die Aktie die 28 Euro-Marke nicht ganz erreichte. Nach der Zahlenvorlage war der Trader dann aber auch schnell wieder auf der Käuferseite zu finden. Für den Gesamtmarkt gilt das nur bedingt, wie das hohe Maß an Absicherung durch einen mit 22 Prozent gewichteten Exchange Traded Fund (ETF) auf den zweifach gehebelten Short DAX belegt. Dieser ETF gewinnt an Wert, wenn der DAX fällt. Auch dank dieser häufiger eingebauten Hedge-Positionen konnte der bisherige vorübergehende Maximalverlust bei dem Portfolio bislang auf nur etwa 13 Prozent begrenzt werden. Im Gegenzug wurde ein Wertzuwachs von 124 Prozent oder 12,2 Prozent pro Jahr generiert.

