First Solar steigt zum absoluten Highflyer auf

Seit Mitte des vergangenen Jahres hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen ging es um 26 Prozent nach oben – obwohl der weltgrößte Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen in der abgelaufenen Woche für 2022 einen Umsatzrückgang von 2,9 Milliarden auf 2,6 Milliarden US-Dollar vermelden musste. Wegen steigender Kosten ist das Unternehmen unterm Strich sogar wieder in den Verlust gerutscht.

Der Fokus der Anleger lag aber offenbar anderswo: Positiv aufgenommen wurde der geringer als erwartete Verlust im Schlussquartal und der zuversichtliche Ausblick des Unternehmens. So will der Vorstand den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr auf 3,4 bis 3,6 Milliarden Dollar steigern und dabei einen Gewinn von 7 bis 8 Dollar je Aktie generieren. Das ist deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Die UBS hat daraufhin ihr Kursziel für den Titel mehr als deutlich von 140 auf 250 Dollar angehoben und die Aktie damit weiter gepusht.

Ausbau zur Nummer eins im Depot

Große Freude herrscht auch bei den wikifolio Tradern, die den US-Wert in ihrem Musterdepot haben. Und davon gibt es aktuell einige mehr als noch in der Vorwoche. Denn mit 97 Käufen (60 Prozent) bei insgesamt 162 Trades war First Solar in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Karl Heber ( Silberpfeil60) etwa hat seinen Bestand bei dem Highflyer in den vergangenen Tagen noch mal deutlich ausgebaut, wodurch der Titel nun zum größten Player des breit gestreuten wikifolios eMobility aufgestiegen ist. „Trotz schwacher Zahlen springt die Aktie nach oben. Der Verlust war geringer als erwartet und besonders der positive Ausblick scheint die Anleger zu erfreuen“, kommentierte der Trader die jüngsten Ereignisse bei der Aktie, die ihm aktuell ein Plus von 26 Prozent beschert.

Das wikifolio selbst ist von seinem Ende 2021 markierten Allzeithoch noch ein gutes Stück entfernt. Unter dem Strich steht trotzdem ein klares Plus von 68 Prozent oder 14 Prozent pro Jahr. Inhaltlich liegt der Fokus des Traders auf Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der Zukunfts-Mobilität.

eMobility Silberpfeil60 DE000LS9QCF6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +68,1 % seit 21.03.2019

-10,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 9.588,93 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 14,0 Prozent

Taktischer Teilverkauf des „Topwertes“

Werner Fuchs ( GO123) hingegen hat einen (kleinen) Teil seiner Aktien von First Solar zum Wochenstart verkauft. In seinem wikifolio Nachhaltig 1-2-3 ist die Aktie mit fast 10 Prozent Gewichtung aber trotzdem immer noch der größte Depotwert. Und so war die Transaktion, die ihm einen Gewinn von 132 Prozent bescherte, wohl auch nur dem Risikomanagement geschuldet. Darauf deutet jedenfalls sein erläuternder Kommentar hin: „First Solar holt auf und hat BYD von der Spitze im wikifolio verdrängt. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Ich gleiche die Werte etwas aus, halte beide Positionen für Topwerte.“

Der Trader setzt in seinem wikifolio seit Anfang 2020 auf Aktien von Firmen mit guten Zukunftschancen aus den Bereichen Solar, Wind, Geothermie, Wasserkraft, nachhaltige Energie und Mobilität und hat damit bislang eine jährliche Durchschnittsperformance von 15 Prozent erzielen können.

Nachhaltig 1-2-3 GO123 DE000LS9SJM3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +57,7 % seit 09.01.2020

+9,2 % 1 Jahr 1,07 × Risiko-Faktor

EUR 124.348,29 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 15,3 Prozent

