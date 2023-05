Das Fußball-Fieber im Ruhrgebiet erfasst die Börse

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Borussia Dortmund zu sehen! Registrieren Login

Was sich ganz unten in der Tabelle abspielt, ist für die meisten Börsianer wahrscheinlich nur ein Randthema. Mit dem VfL Bochum und Schalke 04 sind gleich zwei Teams aus dem Ruhrgebiet akut abstiegsgefährdet. Gut möglich, dass zumindest einer der beiden Vereine zusammen mit Hertha BSC den Gang in die zweite Liga antreten muss. Das wäre mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden. Bei den Anleihen von Schalke 04 sind bislang aber keine auffälligen Kursbewegungen zu erkennen. Ganz anders sieht das bei der Aktie von Borussia Dortmund (BVB) aus. Sie machte am Montagmorgen einen Freudensprung, nachdem die Mannschaft um Torjäger Sebastian Haller am Vortag durch einen letztlich klaren 3:0-Auswärtssieg in Augsburg die Tabellenführung übernommen hatte. Einen Spieltag vor Saisonende führen die Borussen das Ranking der 18 Bundesliga-Vereine nun mit zwei Punkten Vorsprung auf Bayern München an. Der Titelverteidiger und Serienmeister war am Samstagabend ins Straucheln geraten und hatte dem BVB damit eine so nicht erwartete Steilvorlage geliefert.

Alles auf den BVB

Der bekennende Borussen-Fan Dirk Uhle ( DUFF ) ließ seiner Freude darüber schon am Sonntag freien Lauf. „BVB-Aktie außerbörslich +6,7 % nach gestriger Niederlage der Münchner Konkurrenz. Danke Red Bull Leipzig“, postete der Trader, der die Aktie seit Mitte 2022 durchgängig in seinem wikifolio Value+ hält. Aktuell ist der mit 35 Prozent gewichtete Nebenwert sogar die einzige Position in dem vor fast genau zehn Jahren eröffneten Musterdepot.

Eine breite Streuung wird hier laut Handelsidee aber auch gar nicht angestrebt. Stattdessen versucht der Trader, durch Konzentration auf die seiner Meinung nach aussichtsreichsten Investments eine positive Rendite - unabhängig vom Marktumfeld - zu erzielen. Das ist ihm bei einem Plus von insgesamt 153 Prozent oder knapp 10 Prozent p.a. sowie einem Maximalverlust von nur 27 Prozent bisher gut gelungen. Das wikifolio steht auf Allzeithoch. Bei der BVB-Aktie hat Uhle bei aller Euphorie gestern und heute Morgen ein paar Stücke verkauft und dabei Gewinne zwischen 25 und 32 Prozent generieren können.

Value+ DUFF DE000LS9BPN4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +158,6 % seit 06.06.2013 +27,6 % 1 Jahr 0,86 × Risiko-Faktor EUR 580.068,00 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +9,8 Prozent

Antizyklische Gewinnmitnahmen

Ebenfalls auf der Verkäuferseite war zum Wochenstart Maik Geschke ( katjuscha ) bei seinem wikifolio Katjuscha Research spekulativ . Die gestiegenen Kurse der BVB-Aktie, die auf den höchsten Stand seit Herbst 2021 notiert, nutzte der erfahrene Trader zu Teilgewinnmitnahmen. Diese bescherten ihm Pluszeichen zwischen 15 und 20 Prozent. Da er zur Entscheidungsfindung unter anderem die Sentiment-Analyse nutzt, dürfte ihn wahrscheinlich die seit langem nicht mehr so gut gewesene Stimmung rund um den Club zu diesem antizyklischen Vorgehen bewegt haben. Mit einem Anteil von 2,5 Prozent ist der Titel aber weiterhin in seinem Depot vertreten. Das liegt seit Beginn mit 258 Prozent im Plus. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf einen Wertzuwachs von über 15 Prozent. Der maximale Drawdown betrug bislang rund 37 Prozent.

Katjuscha Research spekulativ katjuscha DE000LS9CZX0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +258,4 % seit 25.07.2014 +16,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 705.899,61 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +15,5 Prozent

