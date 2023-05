Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out bei Siemens

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Siemens 6.39% Trendfollowing Deutschland 2 Super Micro 22.71% Selective Global Momentum Stock Picking 3 SFC Energy 11.16% Nebenwerte Europa 4 Palantir Technologies 23.38% Substanz plus Soliditaet 5 Advanced Micro Devices 11.84% Aktien-Chance

Buying the Dip bei Vodafone

„Unsere Leistung war nicht gut genug“ – so zog die Vodafon -Chefin Margherita Della Valle letzte Woche bei der Präsentation der Q1-Zahlen Bilanz. Wenn der Vorstand eines Unternehmens so klare Worte findet, weiß man, es ist Feuer am Dach. Der britische Telekommunikationsanbieter hat aktuell mit Kundenabwanderung zu kämpfen. Eine strategische Neuausrichtung soll nun helfen. In den nächsten 3 Jahren will man rund 11.000 Stellen abgebaut werden. In Kundenerlebnis und Marke soll dafür massiv investiert werden. Am Markt kamen diese Nachrichten nicht gut an. Die Vodafone-Aktie ist auf Wochensicht 7,3 % im Minus. Die wikifolio Community scheint Della Valles Pläne jedoch zu goutieren. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den großen Kaufüberhang der letzten Woche: