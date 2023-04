Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Fear of Missing Out bei Rüstungskonzern Hensoldt

Ist Hensoldt die bessere Rheinmetall ? In den letzten Monaten stand vor allem Rüstungskonzern Rheinmetall im Fokus der Anleger. Zuletzt erfreute sich jedoch Hensoldt größerer Beliebtheit bei wikifolio Tradern. Während Rheinmetall in der letzten Woche mehr ver- (51 %) als gekauft wurde (49 %), überwogen bei Hensoldt die Käufe deutlich (65 %). Diese Bild spiegelt sich auch am Gesamtmarkt wider. So gelang es der Hensoldt-Aktie letzte Woche, ein neues Hoch zu erzielen. Für den Kursanstieg dürfte vor allem ein Beitrag über das Unternehmen in der ARD-Sendung „Wirtschaft vor Acht“ verantwortlich gewesen sein.

Und was meinst du, wenn du derzeit entweder Rheinmetall oder Hensoldt kaufen könntest, auf welche Aktie würdest du setzen? Stimme jetzt ab, um zu sehen, welche wikifolio Trader deiner Meinung sind.

Buying the Dip bei Tupperware

Es hat sich ausgetuppert. Letzte Woche fiel die Aktie des Frischhaltedosen-Herstellers Tupperware zwischenzeitlich um 50 %. Auf Wochensicht steht ein Minus von 34 % zu Buche. Der Grund für den Kurssturz war das Eingeständnis des Managements, dass die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs aufgrund von Liquiditätsengpässen ungewiss ist. Ein Blick auf ausgewählte Kennzahlen des Unternehmens zeigt, wie schlecht es um den Plastikschüssel-Konzern steht. Ausgewählte Kennzahlen

Einige wikifolio Trader setzen in dieser Sondersituation nun auf Kurschwankungen und sind darum letzte Woche bei der Aktie eingestiegen. Unter ihnen auch Christian Scheid ( Scheid ) – Spezialist für das Trading von Sondersituationen. In seinem wikifolio Special Situation long/short ist die Tupperware-Aktie seit letzter Woche mit einem Prozent gewichtet.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +598,6 % seit 09.11.2013 +2,5 % 1 Monat - Risiko-Faktor EUR 2.451.588,62 Investiertes Kapital

Taking Profit bei Coinbase

Nach einem steilen Anstieg Anfang April notiert Bitcoin aktuell um die Marke von 30.000 US-Dollar. Die Krypto-Handelsplattform Coinbase profitiert von diesem Anstieg. Auf Wochensicht beträgt der Kursgewinn 11,7 %. Für die vermehrten Gewinnmitnahmen in der letzten Woche gibt es auf den ersten Blick zwei Gründe: Zum einen ermittelt nach wie vor die US-Börsenaufsicht gegen Coinbase, zum anderen hat die Aktie ihren Wert seit Jahresbeginn verdoppelt. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den Verkauf-Überhang deutlich:

Trading-Sentiment

Jumping the Ship bei Autozulieferer Leoni

Der österreichische KTM-Eigentümer Stefan Pierer plant die Rettung des deutschen Autozulieferers LEONI und strebt danach, Alleineigentümer des Unternehmens zu werden. Pierer, der bereits als Großaktionär von LEONI agiert, ist bereit, dem Unternehmen frisches Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen und knapp die Hälfte der Schulden in Höhe von 708 Millionen Euro zu übernehmen, um das Unternehmen zu entschulden, wie LEONI am Mittwoch mitteilte. Für Leoni-Aktionäre sind das keine guten Neuigkeiten. wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid ) erklärt:

Pierer steigt mit 150 Mio. Euro via Kapitalerhöhung bei Leoni ein und soll dann alleiniger Teilhaber sein. Die übrigen Aktionäre gehen leer aus. Ihr Aktienvermögen wird auf null gesetzt, die Börsennotierung zurückgenommen. Verkaufen! Christian Scheid Scheid

Wenig verwunderlich also, dass die Aktie letzte Woche um rund 37 % gefallen ist und wikifolio Trader vermehrt das Weite suchten.

