Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Jumping the Ship bei Kinsale Capital Group

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Palantir Technologies -5,68% Technology and Pharmaceuticals 2 Adobe -5,58% Quality and Growth Favoriten 3 NEL -6,05% Champions-Aktien 4 InterActiveCorp -7,66% Global Top Picks 5 Kinsale Capital Group -18,28% Copytrading

Die Schadens- und Unfallversicherungsgesellschaft Kinsale Capital Group hat zum Ende der vergangenen Woche zum wiederholten Male starke Quartalszahlen vorgelegt. Dabei konnten auch die Analystenschätzungen übertroffen werden. Trotzdem verlor die zuvor lange Zeit sehr gut gelaufene Aktie am Freitag zweistellig an Wert. Die Ursache dafür dürfte sein, dass es Anzeichen für ein sich verlangsamendes Wachstum gibt. Einige wikifolio Trader sind aufgrund dieser Entwicklung wohl lieber auf Nummer Sicher gegangen und haben sich von der Aktie getrennt.

So zum Beispiel Andreas Sauer ( Roadrunner ), der die Kinsale Capital Group zuvor in seinem wikifolio absolute value hatte. Der seit 1996 an der Börse agierende Betriebswirt bevorzugt generell „unterbewertete Aktien von Unternehmen mit einer soliden Geschäftsbasis“. In diesem Musterdepot setzt er vor allem auf Qualitätswerte, die seiner Einschätzung nach „langfristig signifikant bessere Renditen erzielen können als der Marktdurchschnitt“. Bei der Kinsale Capital Group ging diese Strategie lange Zeit auf. Durch den aktuellen Kursrutsch wurde jedoch ein Stop-Limit-Verkauf aktiviert, der am Ende zumindest noch einen Gewinn von 3,3 Prozent sicherte.

absolute value Roadrunner DE000LS9AYK4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +97,2 % seit 20.10.2012 EUR 38.059,16 Investiertes Kapital +2,4 % Performance (1 J) 19,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +6,3 Prozent

Was ist deine Meinung zur Entwicklung des Aktienkurs' von Kinsale Capital Group? Stimme ab und teile mit der Community deine Meinung:

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights