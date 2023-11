Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Taking Profit bei Orsted

Der Trend zur verstärkten Nutzung von Erneuerbaren Energien ist unverkennbar. Trotzdem haben viele der in diesem Bereich agierenden Firmen zurzeit massive Probleme. Siemens Energy etwa leidet schon länger unter den Verlusten der spanischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa. Bei den Aktien in dieser Branche zeigt der Trend im Kursverlauf daher auch klar nach unten. Das gilt auch für die dänische Orsted als Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie. Auf Jahressicht hat die Aktie 45 Prozent ihres Wertes eingebüßt. In der abgelaufenen Woche ging es jetzt aber mal um 5,5 Prozent nach oben. Ein Grund dafür könnte sein, dass in der EU die Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Windparks einfacher und schneller gemacht werden sollen. Hintergrund dieser Pläne ist, dass sich der Anteil von Windstrom am Energiemix bis 2030 mehr als verdoppeln muss, wenn die EU ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen will. Bei wikifolio haben die meisten Anleger den Glauben an eine positive Entwicklung der Orsted-Aktie aber wohl verloren. So wurde die Kurserholung in der abgelaufenen Woche mehrheitlich zu Verkäufen von bestehenden Positionen genutzt.