Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Zu zweistelligen Kursverlusten kam es hingegen in der vergangenen Woche bei der Aktie von Veeva Systems. Auslöser war der jährlich stattfindende Investorentag des Unternehmens am Donnerstag. Dort offenbarte der Vorstand des auf Anwendungen für die Pharma- und Biowissenschaftsbranche spezialisierten Cloud-Computing-Unternehmens, dass man den kurz- und mittelfristigen Ausblick für Umsatz und Betriebsergebnis nach unten korrigieren musste. Begründet wurde dieser Schritt mit dem „schwierigen makroökonomischen Umfeld“, welches sich unverhältnismäßig stark auf das Dienstleistungsgeschäft des Konzerns auswirke. Die höheren Zinsen und das dadurch schwierige Finanzierungsumfeld würden zusammen mit dem Inflation Reduction Act in den USA besonders die aufstrebenden Biotech-Unternehmen und damit eine wichtige Kundschaft von Veeva Systems treffen. Deren Aktie setzte mit dem Kursrutsch ihre Talfahrt der vergangenen Wochen mit zunehmender Dynamik fort. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie.

Jumping the Ship bei Veeva Systems

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 NextEra Energy -6,63% Intelligent Matrix Trend 2 Tidewater -14,08% Wikirobot 3 Veeva Systems -15,26% Demography kompensieren 4 Barrick Gold -7,34% Value Opportunity Trading 5 NEL -13,19% Top 100 Community Aktien M

Zu zweistelligen Kursverlusten kam es hingegen in der vergangenen Woche bei der Aktie von Veeva Systems . Auslöser war der jährlich stattfindende Investorentag des Unternehmens am Donnerstag. Dort offenbarte der Vorstand des auf Anwendungen für die Pharma- und Biowissenschaftsbranche spezialisierten Cloud-Computing-Unternehmens, dass man den kurz- und mittelfristigen Ausblick für Umsatz und Betriebsergebnis nach unten korrigieren musste. Begründet wurde dieser Schritt mit dem „schwierigen makroökonomischen Umfeld“, welches sich unverhältnismäßig stark auf das Dienstleistungsgeschäft des Konzerns auswirke. Die höheren Zinsen und das dadurch schwierige Finanzierungsumfeld würden zusammen mit dem Inflation Reduction Act in den USA besonders die aufstrebenden Biotech-Unternehmen und damit eine wichtige Kundschaft von Veeva Systems treffen. Deren Aktie setzte mit dem Kursrutsch ihre Talfahrt der vergangenen Wochen mit zunehmender Dynamik fort. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie.

Wie könnte es weitergehen bei der Aktie von Veeva Systems? Stimme hier ab und teile mit der Community deine Meinung:

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights