Buying The Dip: Käufe bei fallenden Kursen

Einen Kurssprung von rund vier Prozent hat heute Morgen der SDAX-Titel Energiekontor aufs Parkett gelegt. Das Unternehmen, das sich mit der Planung, dem Bau und der Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland beschäftigt, hat zum Wochenstart Quartalszahlen vorgelegt, die am Markt gut anzukommen scheinen. In der vergangenen Woche hatte die Aktie allerdings zweistellig an Wert eingebüßt, nachdem die Analysten von Stifel ihr Kursziel deutlich von 116 auf 86 Euro gesenkt hatten. Als Begründung wurde auf kurzfristigen Gegenwind für das operative Geschäft mit Onshore-Windenergieanlagen verwiesen. Wegen Turbinenproblemen habe das Unternehmen seit Mitte Oktober sieben Prozent seines Portfolios stilllegen müssen.

Buying the Dip bei Energiekontor

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 FREYR Battery -57,70% Sustainable Future Leaders 2 Energiekontor -13,89% eMobility 3 Riot Blockchain -8,25% Mostly Crypto 4 Groupon -39,11% Special Situations long/short 5 ZoomInfo -6,21% Wachstumsstarke Disruptoren

Die knappe Mehrheit der wikifolio Trader hat im Zuge dieser Kursverluste bei der Aktie zugegriffen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den leichten Käuferüberhang bei Energiekontor:

Trading-Sentiment:

Zu den Stand heute glücklichen Käufern zählte auch Christian Scheid ( Scheid ), der für sein auf Allzeithoch notierendes wikifolio Special Situations long/short am Donnerstag und Freitag in mehreren Schritten eine Position bei Energiekontor aufgebaut hat. Einen Teil davon hat er heute Morgen aber schon wieder verkauft und dabei Gewinne von um die zwei Prozent generiert.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +632,5 % seit 09.11.2013 EUR 2.638.830,55 Investiertes Kapital +9,9 % Performance (1 J) 11,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +21,9 Prozent

