Die heißesten Aktien der letzten Woche

Ein beeindruckendes Comeback feiern seit einigen Wochen die Aktien der europäischen Großreedereien. Sie profitieren von den stark gestiegenen Frachtraten, weil wegen der anhaltenden Attacken von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Jemen die Fahrten durch das Rote Meer vermieden werden. Die begrenzten Kapazitäten in Europa und im Mittelmeer haben die Frachtraten am Spot-Markt in die Höhe getrieben. Die Aktie der dänischen A.P. Moeller Maersk ist in diesem Umfeld auf Monatssicht um über 30 Prozent gestiegen. Allein in der abgelaufenen Woche ging es mit dem Kurs um gut 13 Prozent nach oben. Die wikifolio Trader standen bei der Aktie in den vergangenen Tagen mehrheitlich auf der Käuferseite, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei A.P. Moeller Maersk zeigt:

Fear of Missing Out bei ASML

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 LVMH 16,16% VIVANTIX INVEST LONG 2 Super Micro Computer 12,17% Wikirobot 3 ASML Holding 15,13% Wertefinder Technologie 5G 4 Alibaba (ADR) 6,90% FANGTYX 5 Netflix 19,01% ANT1 FRAG - HPS worldwide

Die Aktie des niederländischen Chipausrüsters ASML hat nach Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr ein neues Rekordhoch markiert - und das, obwohl der Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate wenig euphorisch ausfiel. Die Prognosen für das Startquartal lagen sogar deutlich unter den Konsensschätzungen. Zudem soll der Umsatz im Gesamtjahr lediglich „stabil“ bleiben. Daran stören sich die Investoren aber nicht, da das Unternehmen ab 2025 wieder stark wachsen will. Hoffnung macht dabei der Rekordauftragseingang im vergangenen Quartal. Der fiel mit 9,2 Milliarden Euro wesentlich höher aus als erwartet. Analysten hatten lediglich mit Bestellungen im Wert von 3,6 Milliarden Euro gerechnet. Auch die Aussagen von Konzernchef Peter Wennink im Earnings-Call klangen sehr zuversichtlich, weshalb viele Marktteilnehmer darauf setzen, dass ASML den positiven Trend bei Umsatz und Gewinn weiter fortsetzen kann. Die bei aktien.guide abrufbaren Wachstumsraten zeigen, dass der Konzern seine Einnahmen in den vergangenen Jahren deutlich steigern konnte und dabei immer profitabler geworden ist. Das honorieren auch die wikifolio Trader, die bei der im Euro Stoxx 50 notierten Aktie zuletzt mehrheitlich eingestiegen sind.

Buying the Dip bei PayPal

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Paypal -6,28% Abs. Return mit Renten + Aktien 2 RWE -8,34% globale Titanen 3 LAIQON AG -7,30% Aktienchancen 4 indie Semiconductor -6,59% To the moon 5 Organogenesis Holdings Registered (A) -5,81% Sustainable Future Leaders

Den Zahlungsdienstleister PayPal kennt fast jeder und sehr viele Menschen nutzen die Bezahlfunktionen des US-Konzerns auch, gerade beim Online-Shopping. PayPal weist weltweit über 428 Millionen aktive Konten aus, die sich auf über 200 Länder verteilen. Der weltweite Marktanteil wird trotz zunehmender Konkurrenz durch Apple Pay oder Google Pay auf über 40 Prozent taxiert. Und trotzdem konnte die Entwicklung des Konzerns zuletzt nicht überzeugen, weshalb auch der Aktienkurs abgestürzt war. Mit dem seit August amtierenden Chef Alex Chriss soll nun die Trendwende eingeleitet werden. Der neue Firmenlenker ist bislang vor allem durch markige Worte aufgefallen, indem er im Vorfeld des firmeneigenen „Innovation Day“ ankündigte, die Welt mit seinen Nachrichten „schocken“ zu wollen.

Details dazu können in unserem aktuellen Magazine-Artikel "Innovation Day" bei PayPal: Die Spannung steigt nachtgelesen werden.

Als das Event am vergangenen Donnerstag dann anstand, sorgten die Ankündigungen jedoch für eine „sell the news“-Reaktion an den Aktienmärkten. Die zuvor deutlich gestiegene Aktie musste einen Teil ihrer Gewinne also wieder abgeben. Das wiederum haben viele wikifolio Trader genutzt, um bei dem Titel einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Paypal:

Trading-Sentiment:

Nachgekauft hat zum Beispiel Michael Spitzer ( M1chelangelo ) in seinem noch recht jungen wikifolio Diversified Growth Intelligence . Der Trader sieht die Pläne des CEO positiv: „Trotz etwas überzogener Wortwahl in der Vorankündigung fand ich für meinen Teil seinen Auftritt tatsächlich sehr erfrischend und die darin vorgestellten Innovationen - insbesondere das Update rund um Venmo Business Profiles - überaus vielversprechend“. Die bereits zuvor aufgebaute Position in seinem Depot will er deshalb auf jeden Fall halten und ggf. sogar noch weiter ausbauen: „Ich setze mit umso stärkerer Überzeugung auf das große Rebound-Potenzial und nutze eventuelle weitere Rücksetzer für gezielte Nachkäufe“.

Diversified Growth Intelligence M1chelangelo DE000LS9US41 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +12,8 % seit 03.11.2023 EUR 1.127,86 Investiertes Kapital +4,9 % Performance (1 M) - Volatilität (Max) Perf. seit Nov. 2023: 9,6 Prozent

Taking Profit bei Plug Power

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Eckert & Ziegler 5,86% Long Value Investing 2 Adidas 6,99% NEÖ Green Sustainable AB 3 Plug Power 25,68% DJS Anlagestrategie 4 AT&S 8,31% Mir Doch Egal 5 LPKF Laser & Electronics 5,01% Global Top20

Die Aktionäre des amerikanischen Wasserstoffkonzerns Plug Power hatten in den vergangenen Monaten wenig Grund zum Lachen. Die Aktie, die im Herbst 2022 noch zu 30 Euro gehandelt wurde und im Hoch Anfang 2021 sogar rund 60 Euro kostete, fiel zu Jahresbeginn im Tief auf gut 2 Euro zurück. In der vergangenen Woche ging es dann endlich mal wieder aufwärts. Der Grund dürften Medienberichte gewesen sein, nach denen das Unternehmen kurz vor dem Abschluss eines Kredits durch das amerikanische Energieministerium in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar stehen soll. Das dringend benötigte Geld soll zur Unterstützung von bis zu sechs Wasserstoff-Anlagen genutzt werden. Die Aktie schoss daraufhin bis auf gut 3,60 Euro nach oben und notiert aktuell immerhin noch bei 3,15 Euro. Trotzdem ist von großer Euphorie nach dem Kursdesaster wenig zu spüren. Auch die Mehrzahl der wikifolio Trader hat die Kurserholung genutzt, um vorhandene Bestände abzubauen.

Jumping the Ship bei Gilead Sciences

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Lockheed Martin -5,73% SL - Strategie global 2 Kazatomprom -9,74% Multi-Asset Allokation 3 Gilead -8,69% Long and Calm 4 BKW -5,16% Dirty Money 5 Adriatic Metals -5,34% Minenperlen des Edelmetallozeans

Bei Biotechunternehmen sind starke Kursschwankungen fast schon Normalität. Das liegt vor allem daran, dass der Erfolg der Firmen stark von den Forschungsergebnissen und dem sich daraus ergebenden Umsatzpotenzial zukünftiger Medikamente abhängen. Mit großer Spannung wird daher die Präsentation der entsprechenden Studienergebnisse verfolgt. Beim US-Konzern Gilead Sciences hat genau das gerade zu einem stärkeren Kursrückgang geführt. Konkret ging es dabei um das Medikament Trodelvy, das bereits zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs eingesetzt wird. Zusätzlich strebte das Unternehmen aber auch noch den Einsatz bei Lungenkrebs an. Bei einer Phase-III-Studie konnte der primäre Endpunkt nun aber nicht erreicht werden. Die Aktie verlor dadurch in der abgelaufenen Woche rund neun Prozent an Wert. Auch einige wikifolio Trader zeigten sich enttäuscht und trennten sich von der Aktie. Das Trading-Sentiment zeigt einen deutlichen Verkäuferüberhang bei Gilead Sciences in den vergangenen Tagen und auch Wochen:

