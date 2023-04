Hensoldt: Die bessere Rheinmetall?

Dieses Bild spiegelt sich auch am Gesamtmarkt wider. So gelang es der Hensoldt-Aktie letzte Woche, ein neues Hoch zu erzielen. Für den Kursanstieg dürfte vor allem ein Beitrag über das Unternehmen in der ARD-Sendung „Wirtschaft vor acht“ verantwortlich gewesen sein. Die außergewöhnliche Performance des letzten Jahres „verdanken“ beide Unternehmen dem Krieg in der Ukraine. Die veränderte weltpolitische Sicherheitslage hat viele Staaten dazu veranlasst, ihr Verteidigungsbudget zu erhöhen. Davon profitieren naturgemäß Rüstungsunternehmen.

Ausgewählte Kennzahlen

Die Aktie von Rheinmetall hat in den letzten 3 Jahren besser performt als die von Hensoldt. Eine deutliche Umsatzsteigerung ließ sich bisher allerdings nur bei Hensoldt beobachten.