Das große Nvidia-Paket – die Lage, die Aussichten und die besten Trader

Künstliche Intelligenz ist „the next big thing“ – jedenfalls scheint die Wall Street hier einer heißen Sache auf der Spur zu sein. Nvidia, DER Grafikkarten-Hersteller, steckt mittendrin.

Warum? Nvidia kontrolliert fast ein Fünftel des weltweiten Marktes für Grafikprozessoren (GPUs). Über 80 Prozent Marktanteil nimmt Nvidia sogar bei dedizierten Grafikkarten ein. Das sind jene, die nicht im Hauptprozessor integriert sind und vorrangig in der Bearbeitung von Videos zum Einsatz kommen oder von Gamern genutzt werden. Hier gibt’s mit AMD nur einen namhaften Konkurrenten – die AMD-Aktie kann den Nasdaq 100 daher 2023 auch deutlich schlagen, mit Nvidia aber nicht mithalten.

Ich bleibe weiter bullish für die Nvidia-Aktie. Nvidia-Top-Trader Richard Dobetsberger Ritschy

Herausragende Position

Nvidia baut aber nicht nur Chips, die sich besonders gut für KI-Anwendungen eignen, beim Investorentag stellte das Unternehmen einige Neuheiten vor, die das Thema KI „bespielen“. Dazu zählt zum Beispiel der DGX-Cloud-Service, mit dem Unternehmen KI-Rechenkapazitäten auf monatlicher Basis mieten können. Plus: Eine Reihe an KI-Partnerschaften mit den Branchengiganten Amazon, Alphabet und Microsoft sind längst unter Dach und Fach.

Schöne Aussichten

Das Research- und Beratungshaus Grand View Research schätzt, dass der weltweite Umsatz mit KI zwischen 2022 und 2030 um durchschnittliche 37 Prozent pro Jahr wachsen wird. In absoluten Zahlen wäre das ein Anstieg von rund 137 Milliarden auf 1,8 Billionen Dollar. Die Aussichten für Nvidia könnten also schlechter sein.

Ein Haken

Der Chiphersteller Nvidia ist aus meiner Sicht deutlich zu teuer. Christian Scheid Scheid

Also einfach rein in die Nvidia-Aktie? Natürlich gibt’s einen Haken an der Sache. Konstantin Oldenburger, Analyst bei CMC Markets, formuliert es ganz treffend: „Es scheint derzeit so, dass vielleicht kein Technologieunternehmen, nicht einmal Microsoft oder Google, besser aufgestellt ist als Nvidia, um in naher Zukunft erhebliche Vorteile aus dem Wettlauf um den Aufbau generativer künstlicher Intelligenz zu ziehen. Das Problem ist nur, dass das bereits jeder weiß.“

Die Erwartungen an das Unternehmen sind also hoch, genau wie die Bewertung. Oldenburger weiter: „Es darf im Prinzip bei der hohen Bewertung der künftigen Gewinne des Unternehmens nichts schiefgehen, da ansonsten hohe Abschläge drohen.“

wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid) sieht das offensichtlich ähnlich. Er kommentierte Anfang März: „(…) Die Technologien des Konzerns eignen sich gut für Anwendungen auf KI-Basis, die gerade sehr gefragt sind. Die Erfolge ändern jedoch nichts daran, dass der Chiphersteller mit einem Börsenwert von inzwischen wieder knapp 550 Milliarden Dollar zu den weltweit wertvollsten Unternehmen zählt – und aus meiner Sicht deutlich zu teuer ist.“

Dennoch bleibt die Nvidia-Aktie auf wikifolio.com eine der beliebtesten: Sie ist in 14,8 Prozent aller wikifolios enthalten, in deren zugehörigem Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind. Auch die besten Nvidia-Trader überhaupt halten die Aktie weiterhin in ihren wikifolios.

Die Top-Nvidia-Trader

In der Auswahl: wikifolios mit zumindest 100.000 Euro investiertem Kapital im zugehörigem Zertifikat,

einer jährlichen durchschnittlichen Performance von zumindest 5 Prozent und

einem maximalen 1-Jahres-Verlust von 15 Prozent.

Außerdem müssen die Trader in den vergangenen 7 Tagen aktiv gewesen sein.

Platz 3: Richard Dobetsberger

Richard Dobetsberger ( Ritschy) hat sich für sein wikifolio FuTecUS erstmals im Januar 2017 bei Nvidia eingekauft. Damals notierte die Aktie bei umgerechnet gerade einmal über 24 Euro. Am 26. November 2021 realisierte Dobetsberger bei dem Titel den bisher höchsten Gewinn für sein Musterdepot. Er verkaufte 34 Stück des Bestands für je 282,8 Euro. Gewinn: 1.054,55 Prozent. Mit diesem Trade sichert er sich Platz 3 der besten Nvidia-Trader.

Auch aktuell hält er den Titel im Depot. Allerdings mit einer relativ geringen Gewichtung von lediglich einem Prozent. Die Aussichten schätzt er sehr positiv ein: „Unter Betrachtung des KI-Hypes, welcher sich rundum ChatGPT entwickelt hat, könnte sich insbesondere die Chip-Sparte wieder konsolidieren. Nvidia ist dabei ein wahrer und vor allem profitabler Branchenprimus. Als Kurs-Katalysator wirkte zusätzlich der starke Ausblick im Rahmen des Q4 2022 bzw. Gesamtjahres-Bericht für 2022. Aus meiner Perspektive konnte damit endgültig der seit Ende 2021 vorherrschende Abwärtstrend im Chartbild durchbrochen und sogar eine Trendwende eingeleitet werden. Ich bleibe weiter bullish bei Nvidia.“

FuTecUS Ritschy DE000LS9AUL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.030,8 % seit 31.07.2012

-9,8 % 1 Jahr 0,70 × Risiko-Faktor

EUR 5.784.006,96 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +25,6 Prozent

Platz 2: Sebastian Götz

Erstmals bei der Nvidia-Aktie engagiert hat sich Sebastian Götz ( GoetzPortfolios) in seinem wikifolio Technology Outperformance im Juni 2016. Den höchsten Gewinn realisierte er - genau wie Dobetsberger - mit einem Teilverkauf im November 2021. Ein Verkaufskurs von gut 278 Euro brachte ihm ein Plus von satten 1.254,42 Prozent. Die Aktie ist auch heute noch im wikifolio vertreten. Mehr als das: Sie ist mit einem Anteil von 13 Prozent das Schwergewicht im Depot, in dem der Trader auf das Who-is-Who der Tech-Branche setzt und damit seit August 2013 recht eindeutig den Nasdaq 100 schlägt.

Technology Outperformance GoetzPortfolios DE000LS9FQP8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +436,8 % seit 06.08.2013

-10,2 % 1 Jahr 0,95 × Risiko-Faktor

EUR 202.329,74 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 19,1 Prozent

Übrigens: Sebastian Götz lieferte auch einen der aktuellsten Top Trades der Woche mit Nvidia.

8.774 Prozent mit Nvidia - Platz 1: Sadegh Schafasand

Wenn es um Halbleiter geht, dann ist Sadegh Schafasand ( CompleteMarket) der richtige Trader. Schließlich führt er mit Halbleiter Technologien ein wikifolio, das sich – auch wegen der vielversprechenden Aussichten der künstlichen Intelligenz – auf ebendiese Branche konzentriert. Nvidia darf hier natürlich nicht fehlen und ist aufgrund der sagenhaften Rally mittlerweile auf einen Depotanteil von 54 Prozent angewachsen.

Halbleiter Technologien CompleteMarket DE000LS9KQN3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +947,6 % seit 16.07.2013

-0,6 % 1 Jahr 1,52 × Risiko-Faktor

EUR 207.801,92 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +27,6 Prozent

Eingekauft hat sich Schafasand bereits im Juli 2013 bei dem Grafikkarten-Hersteller. Nvidia war damit von Anfang an mit von der Partie. Am 24. März 2023 – also erst kürzlich – hat der Trader bei dem Depotwert Gewinne mitgenommen. Und was für welche: 8.774 Prozent brachte ihm der Teilverkauf ein. Übrigens: Im Sommer 2013 notierte Nvidia bei umgerechnet gerade einmal 2,8 Euro. Zuletzt waren es 248,4 Euro.

Top-Aktien langfristig halten zahlt sich aus Sadegh Schafasand hat mit Nvidia für das wikifolio Halbleiter Technologien einen echten Goldgriff gelandet. Und seine Geduld hat sich ausgezahlt. 10 Jahre hält er die Aktie bereits - und tut dies auch weiterhin.

Rally verpasst? Keine Sorge. Schon André Kostolany wusste: Aktien sind wie Straßenbahnen. Beiden darf man nicht nachlaufen. Nur Geduld: Die nächste kommt bestimmt.

